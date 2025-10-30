Програмите за младежко предприемачество трябва да бъдат насочени и адаптирани към конкретни групи млади хора, каза Дейвид Халабиски от ОИСР

Програмите за насърчаване на младежкото предприемачество трябва да бъдат внимателно проектирани и насочени към конкретни групи млади хора, за да бъдат ефективни. Това заяви онлайн Дейвид Халабиски от Центъра за предприемачество, малки и средни предприятия, региони и градове към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) по време на конференцията "Как членството на България в ОИСР работи за успеха на младите хора: иновации в образованието и младежко предприемачество", организирана в Бургас от Дипломатическия институт към министъра на външните работи.

"Всяка политика трябва да бъде правилно проектирана и насочена към целевата си аудитория. Общи програми за предприемачество рядко са успешни. Много по-резултатни са тези, които отчитат специфичните нужди – например на млади земеделци, ученици или хора, които не са в образование и заетост", посочи Халабиски.

Като успешен пример той даде британската организация "Принс Тръст" (Prince’s Trust), която подпомага младежи, отпаднали от училище или затруднени в навлизането на пазара на труда. "Програмата прилага модел на фуния – започва с обучения и семинари за широк кръг младежи, след което постепенно насочва по-интензивна подкрепа към онези, които проявяват постоянство и потенциал", обясни експертът.

По думите му все повече страни от ОИСР обръщат внимание на развитието на трансверсални предприемачески умения, включващи лидерство, екипна работа, критическо мислене, креативност и решаване на проблеми, наред с техническите умения за управление на бизнес. "Тези умения са ценни не само за стартиращите предприемачи, но и за всички млади хора, които ще работят като служители или ще се включат в социалната икономика", подчерта Халабиски.

Той изтъкна и необходимостта от включване на дигитализацията, устойчивостта и изкуствения интелект в обучителните програми. Като пример посочи Кипър, където неправителствени организации и технологични компании подпомагат правителството при разработването на програми за обучение по изкуствен интелект.

"Тези процеси не са бъдеще – те се случват сега. Важно е да научим младите хора как да използват новите технологии в своя полза", каза представителят на ОИСР.