Шумен отдавна е част от Европа, каза кметът на града проф. Христо Христов на информационна среща за въвеждане на еврото в България

Шумен отдавна е част от Европа, винаги е бил място където историята среща бъдещето, град на знанието, на държавническите решения и на смелите стъпки напред. Тук България многократно е поставяла основи, които я правят част от европейската цивилизация. Това каза днес кметът на Шумен проф. Христо Христов на информационна срещи, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България, в залата "Проф. Венета Вичева" в областния град.

Според него приемането на еврото като официална валута е естествено продължение на европейския път на България след членството й в Европейския съюз и Шенген. "Шумен отдавна е част от Европа. През града, в българския и обществен културен живот, са навлизали важни процеси – първото читалище, първият оркестър, първата театрална завеса и още много други значими първи събития. Шумен е имал европейски дух много преди да съществува Европейския съюз. Ние изповядваме ценностите на обединена Европа – свобода, солидарност, доверие, интеграция, стремеж към силни, жизнени общности и заедно с местния бизнес работим за по-конкурентна икономика, за развитие на таланта тук, в региона", посочи Христов.

По думите му Индустриалният парк в Шумен е сред най-бързо развиващите се в страната. "Това е ярък пример за успешно партньорство между община и частен инвеститор. До този момент бизнесът създаваше висока добавена стойност в левове. Съвсем скоро ще продължи да го прави същото толкова успешно и в евро. Бизнесът е двигател на растежа и именно той силно подкрепя въвеждането на еврото. Убеден съм, че това ще привлече допълнителни инвестиции, ще ускори развитието и ще донесе по-високи доходи на хората в нашия град. Шумен ще продължи да отстоява своята роля като силен европейски регион, с повече възможности, по-висок стандарт на живот и уверено бъдеще за гражданите", заяви в края на изказването си проф. Христов.

Информационни срещи, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България, днес са организирани в Шумен, Пирдоп, Царево, Ценово и Белене, на които експертите обясняват на гражданите как да се превалутира правилно, какви са изискванията към търговците по Закона за въвеждане на еврото в Република България, какви са правата им като потребители, как да подават сигнали при установени нарушения и др. На срещите гражданите имат възможност да задават и въпроси. Целта на кампанията е те да получат ясна, подробна и достоверна информация за основните етапи и срокове от процеса по въвеждане на еврото.