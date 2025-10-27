КНСБ настоява за поне 10 процента увеличение на заплатите в обществените медии и държавни агенции от 1 януари

КНСБ настоява в бюджета за 2026 г. да бъдат заложени пари за увеличение на заплатите в държавните обществени медии поне с 10 процента от 1 януари, каза днес пред журналисти във Варна лидерът на синдиката Пламен Димитров. По думите му същото трябва да се случи и в някои от агенциите. Той уточни, че синдикатът настоява за вдигане на парите за работещите в структурите на Агенцията по горите, тази за борба с градушките, както и в Агенцията по безопасност на храните. Синдикатът ще настоява да бъдат повишени възнагражденията и на служителите в областните земеделски служби. "Имам основания да смятам, че тези искания ще бъдат постигнати", посочи Димитров.

За минималната работна заплата той бе категоричен, че синдикатът е против тя да бъде "развързвана" от средната. Позицията на Димитров беше, че по темата отново трябва да се седне на масата за преговори с работодателите, а не да се чака държавата да взема едностранно решения. Той посочи още, че трябва да се работи за нова формула за определяне на минималната работна заплата.

Никой не иска да пипа данъците, но има сектори, които са с много висока печалба, каза лидерът на КНСБ. Той подчерта, че трябва да има облагане на сръхпечалбите и уточни, че законодателството на ЕС го позволява и това се прилага в много от държавите членки. Предложението на КНСБ е да бъдат обложени еднократно финансовият и хазартният сектор, посочи Димитров. По думите му само от единия в държавния бюджет могат да влязат над един милиард лева.

Казва се, че няма да бъдат вдигани данъците, но не се коментира дали няма да бъде повишен размерът на осигуровките, каза лидера на КНСБ. Той припомни, че това вече се е случвало и не изключи стъпката да бъде предприета отново за следващата година.

За връщането на прогресивния данък у нас Димитров посочи, че не е против, но когато разговорът за промени в данъчната политика започне, не трябва да се коментира само тази възможност. Истинските теми са за облагането на свръхпечалбите, на финансовите трансакции, на дигиталния сектор, бе неговата позиция. Той допълни още, че трябва да се говори и за промени в данък печалба и корпоративния данък, който по думите му в България е сред най-ниските в Европа.