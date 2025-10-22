Подробно търсене

Комисиите за защита на потребителите, на конкуренцията, и регулирането на съобщенията заедно с "Активни потребители" ще противодействат на измамите около кампаниите тип "Черен петък"

Христо Воденов
Снимка: Тодор Ставрев/БТА, архив
София,  
22.10.2025 15:12
Три държавни структури и една гражданска организация обявиха ще противодействат заедно срещу измамите около промоционалните кампании тип "Черен петък", съобщава КЗК.

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), Комисията за защита на потребителите (КЗП), Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) и Асоциация "Активни потребители" обявяват съвместни действия за засилен контрол по време на предстоящите промоционални кампании "Черен петък" и свързаните с тях инициативи като "Черен уикенд", "Черна седмица" и т.н. Целта е защита на потребителите и недопускане на нелоялни търговски практики, които засягат и конкурентните отношения, пише в съобщението.

КЗК ще следи за всички форми на заблуждаваща реклама – некоректни послания, подвеждащи намаления и изкуствено завишаване на цените преди намаление, ограничаване на големи отстъпки до единични артикули или липса на достатъчни наличности. Търговците трябва ясно да посочват стара и нова цена, коректен процент на намаление и да осигурят адекватни количества. Не се допуска представянето като "ексклузивни" на услуги, които по принцип са достъпни (например безплатна доставка или стандартни срокове за връщане). "Съвместните превантивни действия на институциите имат положителен ефект и водят до успокояване на пазара и недопускане на напрежение сред потребителите", посочи зам.-председателят на КЗК Радомир Чолаков.

КЗП ще следи за това дали намаленията са реални, за спазване на изискванията за двойното обозначаване на цените в левове и евро, както и за подвеждащи практики на търговците. Александър Колячев, изпълняващ длъжността председател на КЗК припомни, че при пазаруване от трети страни е възможно потребителски права да не са защитени в степента, в която са защитени от действащото вътрешно законодателството в ЕС.

КРС също ще следи дали стоките стигат коректно чрез куриерските фирми и пощенските оператори до крайния потребител, както и процеса на активната реклама за "Черния петък" заради ръста на сигнали от потребители. "КРС ще организира срещи с пощенските и куриерските фирми за нивото на обслужването на потребителите и в двете посоки - подаване и получаване на заявки в рамките на разумните срокове. Всеки в своята област ще направим необходимото за защита на потребителите", посочи председателят на КРС Иван Димитров.

От своя страна Антоан Атанасов от Асоциация "Активни потребители" предупреди за заплахите от използването на изкуствен интелект за генерирането на фалшиви реклами. 

