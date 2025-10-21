Фермери протестират пред Европейския парламент в Страсбург срещу предложението на Европейската комисия (ЕК) за трансформиране на Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2028 г.

Акцията, организирана от паневропейската фермерска група "Копа-Коджека" (Copa-Cogeca), която е подкрепена от различни земеделски организации и кооперативи, преминава под мотото „Не приемайте неприемливото“ и обединява над 200 участници, които са разположили земеделска техника пред сградата на парламента. Протестиращите се обявиха срещу планираното намаление на бюджета за сектора с 20%. В акцията се включиха производители и представители на земеделски организации от Румъния, Франция, Италия, Испания, Унгария и други, които поискаха равни субсидии в Европейския съюз и обявиха, че секторът е под риск, а "това е последното им мирна демонстрация".

Пред БТА земеделски производители от Румъния и Франция заявиха, че такъв бюджет е напълно неприемлив и ще застраши сектора. По думите им това е последното мирно предупреждение към евродепутатите, с което производителите искат тяхната подкрепа срещу предложенията на Комисията.

По време на протеста подкрепа към исканията на производителите изрази заместник-председателят на Европейския парламент Виктор Негреску, който е член на групата "Прогресивен алианс на социалистите и демократите". Той заяви, че предложението на ЕК не отговаря на очакванията и подчерта, че земеделието трябва да бъде третиран като ключов сектор за европейската сигурност и приоритет на ЕС. на Европа. "Като член на Европейския парламент съм щастлив, че съм тук пред вас", каза той. По думите му представителите на социалдемократите ще отхвърлят предложението, ако то не бъде променено, защото не отговаря на очакванията на гражданите.

Европейската комисия предложи през юли т.г. бюджетната пътна карта на Европейския съюз за периода 2028-2034 г.

Представянето на дългоочакваната Многогодишна финансова рамка (МФР) поставя началото на дълги и напрегнати преговори за бюджета между 27-те страни членки на ЕС. Дискусиите могат да продължат повече от две години - до края на 2027 година, като един от ключовите въпроси е бъдещето на Общата селскостопанска политика (ОСП) - най-голямото отделно разходно перо на ЕС.



