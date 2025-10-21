Експерти от КЗП и НАП разясниха на граждани в Златица правилата за превалутиране и санкциите за търговци

Правилата за превалутиране и задълженията на търговците бяха разяснени на информационна среща в Златица, организирана от Комисията за защита на потребителите (КЗП) като част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България. В срещата, състояла се в Народно читалище "Христо Смирненски", участваха Валя Крумова, директор на офис НАП-София област и експертите от КЗП Жанета Садразанова и Илиана Кираджийска.

Садразанова посочи, че от 1 януари 2025 г. всички банкови сметки на граждани и фирми у нас ще бъдат автоматично превалутирани от левове в евро по фиксирания курс на Българската народна банка (БНБ) – 1,95583 лв. за 1 евро. По думите ѝ процесът по конвертиране на сметките ще бъде безплатен за потребителите, а условията по кредити, депозити и други банкови продукти няма да се променят. "Единствената разлика ще бъде във валутата. Всички договори остават в сила, без промяна на лихвени условия или срокове", уточни Садразанова.

Периодът на двойно обявяване на цените започна от 8 август 2025 г. и ще продължи до 8 август 2026 г. В този срок всички търговци са длъжни да изписват цените едновременно в лева и евро, независимо коя от двете стойности е посочена първа. "Важно е обозначенията да са поставени близо едно до друго, с еднакъв размер, цвят и шрифт, за да не въвеждат потребителите в заблуждение", посочи експертът. При плащане в левове търговците са длъжни да връщат рестото в евро, освен ако нямат наличност.

Банките и пощенските станции в малките населени места ще обменят левове в евро без такси през първите 6 месеца, като след това могат да се начисляват минимални такси, но левовете ще останат обменяеми за неограничен срок без такси в БНБ, уточни още Садразанова.

КЗП вече извършва проверки за спазване на изискванията за двойно обозначаване на цените. "След 8 октомври вече се съставят актове и се налагат санкции на търговците, които не спазват закона", каза тя. Глобите са от 10 000 до 100 000 лв., като се следи и за необосновано повишаване на цените в преходния период. Данните за цените на основни продукти са публични на сайта на КЗП.

Директорът на офис НАП-София област Валя Крумова даде уверения, че Националната агенция за приходите е напълно подготвена технически за въвеждането на еврото. "Всички електронни системи са актуализирани, така че от 1 януари 2026 г. всички данъчни и осигурителни задължения ще могат да се изпълняват безпроблемно", посочи тя.

Крумова уточни, че годишните данъчни декларации за 2025 година ще се подават в левове, но ще се плащат в евро, тъй като от 1 януари 2026 г. официалната валута ще бъде евро. "В периода на двойно обращение - от 1 до 31 януари - ще бъде възможно плащане както в левове, така и в евро. Но пред НАП плащанията ще се извършват само в евро, тъй като системата ни няма да поддържа плащания в левове", обясни Крумова. Тя допълни, че всички възстановявания от страна на НАП също ще се извършват в евро. "Събираме в евро, връщаме в евро - така ще бъде след официалното въвеждане на валутата", заяви директорът и подчерта, че институцията е готова да подпомага гражданите в процеса на адаптация към новата валута.

Крумова призова гражданите да следят актуалната информация на сайтовете на НАП и КЗП, където се публикуват отговори на най-често задаваните въпроси за процеса на въвеждане на еврото.