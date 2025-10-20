Европейски нюзрум: Главният изпълнителен директор на общност за хранителни иновации предупреждава, че компании могат да напуснат ЕС заради строги регулации

Главният изпълнителен директор на Европейския институт за иновации и технологии в храните (EIT Food) Ричард Залцман предупреди, че стартъпи в областта на хранителните иновации може да се преместят извън Европейския съюз заради строгите регулаторни изисквания, пише Европейският нюзрум - платформа за сътрудничество между 23 европейски държави, сред които е и БТА. Той се противопостави и на инициативи, забраняващи използването на термини, свързани с месни продукти за растителни и клетъчно култивирани продукти.

"Всеки, който работи върху генно редактиране, може да стигне само до определена степен в рамките на настоящата европейска система, без да премине през продължителен процес на кандидатстване за сертифициране от Европейския орган за безопасност на храните - ЕОБХ (EFSA), а това може да бъде много скъпо и да отнеме твърде много време за малки компании". Това заяви главният изпълнителен директор на Европейския институт за иновации и технологии в храните Ричард Залцман в интервю за Европейския нюзрум в кулоарите на "Некст Байт 2025" ( Next Bite 2025) в Брюксел.

"Данните сочат, че някои европейски стартъпи се преместват в чужбина, след като достигнат определен етап, защото изобщо не могат да излязат на европейския пазар, както е в случая с технологиите за генно редактиране, или пък им е трудно да достигнат пазара навреме, ако имат нужда от одобрение от ЕОБХ в сравнение с това как биха могли да го постигнат в регулаторна среда като Сингапур или САЩ", каза Залцман.

Ръководителят на базираната в Белгия организация обаче каза, че очаква настоящата Европейска комисия да осигури по-благоприятни условия за стартъпите в областта на хранителните иновации, например с предстоящия Закон за биотехнологиите. "Аз съм оптимистично настроен, че средата ще подкрепи европейските стартъпи, за да реализират потенциала си тук в Европа, като същевременно поддържа много силен фокус върху безопасността на храните и здравето на европейските граждани. Така че изглежда, че вятърът духа в правилната посока, със сигурност".

"И Европейският институт за иновации и технологии в храните е една от Общностите за знанието и иновациите (KIC), създадени от Европейския институт за иновации и технологии (EIT), който е орган на ЕС и част от програмата "Хоризонт Европа" (Horizon Europe) за научни изследвания и иновации.

ЕОБХ предоставя независими научни съвети относно рискове, свързани с храните.

Комисията, ръководена от председателя Урсула фон дер Лайен, се е ангажирала да засили европейската конкурентоспособност чрез своя Компас за конкурентоспособността - в случая на стартъпите чрез създаване на благоприятна среда за новите компании да стартират дейността си и да се разрастват.

"Вратите определено се отварят", каза Залцман. "Дори да се случва в рамките на регулаторни "пясъчници", където има тестови зони, за да се случва това в определени страни или региони, е ясно, че е налице желание да се улови възможността за растеж. Така че, когато гледаме инструменти като Компаса за конкурентоспособността и Европейския фонд за конкурентоспособността, почти сигурно е, че те ще отговорят на нуждите в някои от тези области", добави той.

Да бъдеш или да не бъдеш бургер?

Залцман каза също пред Европейския нюзрум, че е "разочарован от европейската позиция относно номенклатурата", визирайки обсъжданията за наименования, свързани с месо, като "бургер" и "наденица".

Европейският парламент гласува миналата седмица да забрани тези термини за растителни продукти, което предизвика отрицателна реакция от потребителски и екологични организации. Парламентът обяви, че наименования като "стек","пържола", "наденица" или "бургер" трябва да бъдат запазени изключително за продукти, съдържащи месо и да не включват клетъчно култивирани продукти.

Залцман нарече това решение "ненужно ограничение за компаниите, работещи в тази област" и "ненужно затваряне на врата, която би позволила на компаниите да поставят продуктите си на рафта редом със сравним продукт."

Той обясни, че "всяка наденица, която купувате, не е изцяло продукт от свинско месо - тя е само около 60 процента свинско месо. Останалото са зърнени култури, пшеница и други добавки. Същото важи и за повечето бургери, които купувате. Така че идеята, че се защитава чист продукт, всъщност е заблуда от самото начало."

Главният изпълнителен директор на Европейския институт за иновации и технологии в храните обаче уточни, че изказването му е лично мнение и не отразява официалната позиция на общността.

Разговорите със страните членки на ЕС и Европейския парламент са в ход, за да се определи окончателната на закона, преди той да може да влезе в сила.