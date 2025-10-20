Двойното обозначаване на цените в левове и евро и подаването на данъчните декларации коментираха на информационна среща в Смядово

Двойното обозначаване на цените в левове и евро и подаването на данъчните декларации бяха сред темите на информационна среща с граждани в Смядово, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България. В събитието участваха главният инспектор Владимир Герчев от Териториално отделение - Варна на Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Десислава Воденичарова, директор на офиса на Националната агенция за приходите (НАП) в Шумен. Срещата се проведе в залата на Община Смядово.

"Нашата задача е да разясним на потребители и търговци какви са изискванията на приетия Закон за въвеждане на еврото в България", каза гл. инспектор Владимир Герчев. Той добави, че от 8 август 2025 г. е в сила изискването на етикетите на стоките да се обозначават цените в двете валути (лева и евро). "Този начин на обявяване на цените ще продължи до 8 август 2026 г., независимо, че след края на месец януари 2026 г. ще се пазарува в търговската мрежа само с евро", добави той. От 1 януари до 31 януари 2026 г. ще е възможно заплащането и в двете валути, а ресто ще се връща в евро. Изключение ще се допуска само при временна липса на евро в търговските обекти. Герчев подчерта, че цените в левове и евро трябва да бъдат изписани в еднакъв шрифт, формат, размер и цвят, без да въвеждат потребителите в заблуждение.

Той препоръча гражданите да обменят левовете си в евро след въвеждането на новата валута в банкови клонове или в пощенските станции. До 1 юли 2026 г. обменът в търговските банки ще бъде без такса, а в Българската народна банка левовете ще могат да се обменят безсрочно и също без такса. Всички кредити ще бъдат автоматично превалутирани в евро от 1 януари 2026 г., уточни Герчев.

Сигнали за нарушения граждани могат да подават към КЗП на телефон 0700 111 22, в офиса на комисията, на тел. на комисията в Шумен 054 800 413, както и по имейл към комисията в Шумен - shumen@kzp.bg, поясни гл. инспектор Герчев.

Директорът на офиса на НАП в Шумен Десислава Воденичарова разясни, че за икономически необосновано покачване на цените са предвидени глоби от 1000 до 10 000 лв., а имуществените санкции – от 5000 до 100 000 лв. За неспазване на изискването за издаване на фискални бонове, съдържащи обща сума в левове, евро и официалния обменен курс, глобите варират между 50 и 200 лв., а имуществените санкции – между 100 и 400 лв. Търговецът е длъжен да предостави изискана от контролните органи информация при проверка, подчерта тя.

По думите ѝ системите на НАП са напълно готови за работа с еврото. Воденичарова уточни, че данъчните декларации за изминали периоди ще се подават в паричната единица, която е била официална в края на съответния период, а декларациите за бъдещи периоди – в паричната единица, която е официална към момента на подаване. Всички задължения на гражданите и фирмите ще бъдат автоматично преизчислени в евро.

След 1 януари 2026 г. плащанията на вендинг автомати ще се извършват само в евро, допълни Воденичарова. По думите ѝ сигнали за нарушения могат да подават граждани към всички електронни адреси на централно управление на НАП, на тел. 070018700, в деловодствата на всички териториални структури на приходната агенция и по пощата с обратна разписка.

На интернет страницата на НАП е създадена рубрика "България в еврозоната", в която се публикуват въпроси и отговори, свързани с въвеждането на еврото, припомни директорът на офиса в Шумен.