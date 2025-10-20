На среща в Садово обсъдиха въпроси за изплащането на пенсиите и превалутирането при въвеждането на еврото

В каква валута ще бъдат изплащани пенсиите през януари 2026 година беше сред въпросите, обсъдени на информационна среща за въвеждането на еврото, която се проведе днес в Садово. Експертите обясниха на гражданите, че пенсиите ще бъдат изплащани в евро, макар през преходния период потребителите да могат да използват и двете валути - лева и евро.

Срещата е част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България. Тя се състоя в сградата на читалището в града и в нея участваха Йордан Цаков - юрисконсулт към Комисията за защита на потребителите (КЗП), Диана Кръстева - главен експерт "Комуникации" към Националната агенция за приходите (НАП), и Павел Павлов - представител на община Садово.

Сред темите, които предизвикаха най-голям интерес, беше опасението от евентуално фалшифициране на евробанкноти. Експертите увериха, че ще се извършва засилен контрол и мониторинг за откриване на фалшификати. "Януари ще бъде труден месец и хората трябва да са концентрирани, особено тези, които работят на каса и с финанси", посочи Павел Павлов.

По време на срещата бяха обсъдени и ключовите принципи на Закона за въвеждане на еврото, правилата за превалутиране и закръгляне на цените, както и периодът на двойно обозначаване. Гражданите получиха разяснения за механизмите за контрол върху необоснованото повишаване на цените и начините за подаване на сигнали при съмнения за нарушения. Беше обяснено също така как и в каква валута ще трябва да бъдат подавани данъчните декларации в зависимост от периода, в който се подават.