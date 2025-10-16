Експерти от КЗП и НАП разясниха на граждани в Дряново правата на потребителите и промените при въвеждането на еврото

Експерти от Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Националната агенция за приходите (НАП) разясниха на граждани в Дряново правата на потребителите и промените при въвеждането на еврото.

На срещата присъстваха Здравка Димитрова, главен инспектор в териториалния офис в Габрово на Комисията за защита на потребителите към дирекцията във Велико Търново, адвокат Рада-Мария Марио Харамильо-Косева, представител на Сдружение за правна помощ на потребителите и Драгомир Кунев, директор на Териториална дирекция на Националната агенция за приходите в Габрово.

"В Закона за въвеждане на еврото в България има много ясно разписани правила. Уверявам ви, че преминаването от лев към евро ще става плавно и по много сериозен план", каца Здравка Димитрова, главен инспектор в териториалния офис в Габрово на КЗП към дирекцията във Велико Търново.

По думите на Димитрова, търговците трябва да се стараят да не въвеждат в заблуждение потребителите. Инспекторът даде пример с цените на бензиновите колонки в бензиностанциите и касовите апарати на таксиметровите автомобили, където цените не може да бъдат изписани в двете валути.

По време на срещата беше напомнено, че КЗП пусна платформата "Колко струва", чрез която потребителите могат да проверяват цените на различни видове продукти в търговски обекти на своето населено място.

"Този преход не е лесен за никого - нито за институциите, нито за гражданите, нито за търговците. За периода на обращение с двете валути потребителите ще могат да плащат с двете валути, а търговците са длъжни да връщат рестото в евро, а в лева само ако наличността в евро е свършила", допълни Димитрова.

На въпрос относно вендинг автоматите за различни услуги, експертите посочиха, че ще проявяват разбиране към такива обекти. Потребители изразиха притеснение, че този вид бизнес "ще стои на трупчета" докато се промени софтуерът и монетниците.

"НАП е администрация, която се опитва да работи активно в помощ на обществото. Насърчаваме доброволното заплащане и организираме събирането на данъците, дължими по закон. В контекста на Закона за приемане на еврото, НАП в своите правомощия подпомага усилията на държавата, като способства за плавното въвеждане на еврото", каза Драгомир Кунев.

Според Кунев, НАП има две основни правомощия около въвеждането на еврото. Това са да контролира всичко да бъде изписано по правилата върху касовата бележка, както и правилното посочване на цените върху стоките. При констатиране на нарушения, потребителите могат да подават сигнали по няколко начина към НАП. Това ще става чрез национален телефон, чрез електронните системи на НАП с Квалифициран електронен подпис и по пощата с адрес на компетентната териториална дирекция.

"Ние осъществяваме правна помощ, както и съдействие при изготвяне на жалби относно правата на потребителите. Дейността се осъществява с приемна в Габрово всеки четвъртък, а при нужда и по всяко време след предварителна заявка, напълно безплатно", каза по време на информационната среща адвокат Рада-Мария Марио Харамильо-Косева, представител на Сдружение за правна помощ на потребителите.

Експертите препоръчаха на гражданите да плащат с карта, където е възможно, и да изискват винаги касова бележка.