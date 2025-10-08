По-високи добиви от слънчоглед и по-ниски от царевица отчитат земеделските производители в Ловешка област

По-високи добиви от миналата година от слънчоглед и по-ниски от царевица отчитат зърнопроизводителите в Ловешка област, съобщи за БТА директорът на Областна дирекция "Земеделие" Адриана Младенова.

Със слънчоглед са засети 181 177 декара, като са реколтивирани 147 402. Средният добив е 180 кг от декар, като до момента са събрани 26 567 тона.

Най-добри са добивите в община Луковит - 330 кг/дка. Миналата година площите с тази култура са били 159 129 декара, при добив 142 кг от декар, или 22 019 тона.

През тази стопанска година засетите площи в областта с царевица са 137 040, като са ожънати 106 122. Средният добив е 195 кг от декар, като реколтата е 20 717 тона.

По-добри са били миналата година - 262 кг от декар, или 28 805 тона. Засетите площи с царевица са били 154 297 дка.