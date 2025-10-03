Лифт картите "Селект" в Пампорово вече са в продажба, ранните записвания показват силен интерес

Лифт картите "Селект" (Select) за Пампорово, които са без фиксирани дати, вече са в продажба, съобщиха от "Пампорово" АД. Картите могат да бъдат закупени до края на октомври на най-ниските цени за сезона.

Предварителните записвания за зимата показват повишен интерес към курорта от чуждестранни пазари като Великобритания, Ирландия, Турция и Румъния, коментира за БТА изпълнителният директор на дружеството Стефан Присадов.

По думите му нивото на резервациите дава основание за прогнози за добър сезон, като се очаква да се запази тенденцията за ръст на туристите от Румъния.

Около 95-98 на сто от пистите в Пампорово са осигурени със система за изкуствено заснежаване, допълни директорът.

Познатите на скиорите от предходни години лифт карти "Селект" са на цени от 53 лева (27,10 евро) за дневна карта за деца до 12 г., 75 лева (38,35 евро) за младежи до 21 г. и 88 лева (44,99 евро) за възрастни (над 22 г.). В продажба са и два вида сезонни лифт карти – сезонна за делнични дни и сезонна без ограничения. Предвидени са и карти "Селект" - неделя сутрин, които важат в неделните дни от 08:45 до 12:45 часа. Началната дата на закупените карти се определя от клиента, а активирането става с първото преминаване през турникет в ски зоната. Условията за продажба и ползване на преференциалните карти, които се пускат в продажба преди началото на сезона, са посочени на интернет страницата на "Пампорово" АД.

И през този зимен сезон картите ще важат и за ски зоната на Чепеларе, когато тя е отворена. От "Пампорово" АД информираха, че в навечерието на сезона е осигурено изкуствено заснежаване и по пистите № 10А и 13. Плановете предвиждат отваряне на първите писти до средата на декември, ако температурите се задържат под минус 3 – минус 4 градуса за поне 72 часа.

В началото на сезона ще бъде открита обновената сграда на гардеробите за ски и сноуборд, а от тази зима се въвежда нова услуга – оборудване във ВИП гардероб.

Преференциалните условия важат и за 5-звездните хотели "Перелик" и "Орловец", като ранните записвания до 31 октомври предвиждат до 25 процента отстъпка. За студентски групи за 8 декември е подготвена специална програма с гост-изпълнители.