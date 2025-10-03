Сривът в електроснабдяването в Испания и Португалия през април е свързан с рядък феномен на пренапрежение в Европа, а вероятно и в света, отчитат експерти

Подробно търсене

Марин Милков
Снимка: AP/Mic Smith
Париж,  
03.10.2025 14:45
Големият срив в електроснабдяването на Иберийския полуостров, който засегна Испания и Португалия на 28 април, е "първи" случай в Европа, свързан с феномен, довел до пренапрежение в Европа, а най-вероятно и в света. Това пише в първи междинен доклад, изготвен от 45 европейски експерти, натоварени с провеждането на техническите разследвания, изнесен днес и цитиран от Франс прес.

"Това е най-сериозното прекъсване на електрозахранването, което Европа е преживяла през последните двадесет години, и най-важното е, че е първото по рода си, свързано с феномен на каскадно пренапрежение", заяви Дамиан Кортинас, председател на Управителния съвет на Европейската мрежа на операторите на преносни системи за електроенергия (ENTSO-E) при представянето на доклада пред медиите.

"Такова нещо никога досега не се е случвало в Европа, в това сме сигурни. Смятаме, че дори в световен мащаб няма подобен случай, макар че не разполагаме с пълна информация от всяка държава. Но не открихме никакви данни за подобен тип срив (blackout) никъде по света", допълни той.

Прекъсването на електрозахранването настъпи в понеделник, 28 април, в 11:33 ч. бълг. време (12:33 часа в Испания) и обхвана целия Иберийска полуостров. То предизвика хаос както в Португалия, така и в Испания, където хората останаха не само без ток, но и без достъп до интернет и мобилни телефонни услуги.

Настоящият доклад е определен като "фактически", тоест описва хронологията на събитията, довели до аварията, но все още не разкрива първоначалните причини. Очаква се групата от експерти да представи окончателния доклад през първото тримесечие на 2026 г., в който ще бъдат изложени "първичните причини", като същевременно ще бъдат предоставени и препоръки.

Изготвянето на този междинен доклад е изисквало обработка на огромно количество данни, което е отнело "много време", защото някои "трети страни" не са дали съгласие на оператора на испанската електрическа мрежа "Ред електрика" (Red Electrica) да предаде данните, отбеляза Клаус Кашниц, заместник-председател на експертната група, като допълни, че все още има данни, които липсват.

Според доклада в рамките на половин час преди аварията са били регистрирани две колебания на мощността, напрежението и честотата на потока в електропреносната мрежа, които са засегнали основно Иберийския полуостров.

Пренапрежение в електропреносната мрежа е предизвикало верижна реакция от загуби на електропроизводство, последвано от сериен отказ и изключване на електроцентрали – както термични, така и от възобновяеми източници. Точните причини за тези изключвания все още не са установени.

Електрическото напрежение може да се сравни с "налягането" на водата в тръба, а приложено към електричеството, именно това "налягане" задвижва електроните, допълва АФП.

