Как ще бъдат защитени гражданите от Комисията за защита на потребителите попитаха хората в Стрелча на среща за еврото

Как ще защити гражданите Комисията за защита на потребителите (КЗП), попитаха жители на Стрелча по време на информационна среща, организирана от КЗП и Националната агенция за приходите (НАП) във връзка с предстоящото въвеждане на еврото от 1 януари 2026 г.

Старши инспектор от КЗП Гергана Мерджанова посочи, че комисията има функцията да информира НАП, следи за коректното двойно обозначаване на цените и приема сигнали за нередности. Тя припомни, че двойното изписване на цените в лева и евро е задължително до 8 август 2026 г.

Директорът на офиса на НАП в Пазарджик Петко Петков уточни, че банковите сметки ще бъдат автоматично преобразувани в евро по фиксирания курс, без потребителите да предприемат действия. През януари 2026 г. плащането ще е възможно и в двете валути, но рестото трябва да бъде връщано в евро, освен ако търговецът няма наличност.

Банките и пощите ще обменят левове в евро без такси в продължение на шест месеца, а Българската народна банка ще извършва обмен безсрочно. За суми от 5000 до 10 000 ще е възможен обмен със заявка, независимо от това дали лицето има сметка в конкретната банка. Експертите препоръчаха спестяванията да бъдат внесени в банкови сметки, тъй като превалутирането ще е автоматично и без такси, докато при обмен в бюра ще се начисляват такси.

Петков уточни, че системата на приходната агенция е готова за въвеждането на еврото. Той напомни, че доходите за 2025 г. ще се декларират в лева, а гражданите могат да подават сигнали за нередности по електронен път с електронен подпис, по телефон 0700 18 700 или писмено по пощата, като анонимността се запазва.

Срещата се състоя в Младежкия дом на Стрелча и събра граждани и служители на общинската администрация. Тя е част от Националната информационна кампания за въвеждането на еврото в България. Подобна среща в региона предстои и в Панагюрище на 28 октомври.