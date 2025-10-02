Представители на КЗП и на НАП проведоха в община Главиница информационна среща, посветена на предстоящото въвеждане на еврото

Представители на Комисията за защита на потребителите (КЗП) и на Националната агенция за приходите (НАП) проведоха в община Алфатар информационна среща, посветена на предстоящото въвеждане на еврото. Събитието е част от Националната информационна кампания и се състоя в залата на местното читалище.

По време на срещата бяха разяснени основните технически детайли около процеса на преминаване от лева към евро, който трябва да започне на 1 януари 2026 година. Представителите на институциите подчертаха, че цените в търговските обекти трябва да бъдат обозначавани едновременно в лева и евро при използване на официалния фиксиран курс - 1 евро = 1,95583 лева. Те уточниха, че закръгляването следва да се извършва по стандартните математически правила - надолу, ако третата цифра след десетичната запетая е между 1 и 4, и нагоре - ако е между 5 и 9.

От КЗП припомниха, че от 1 до 31 януари в обращение ще бъдат и двете валути, но търговците са длъжни да връщат ресто в евро, като изключения се допускат за случаи, когато няма достатъчна наличност от европейската валута. От първи февруари в обращение ще остане само еврото. Обмяната на левовете ще се извършва безплатно 6 месеца във всички банкови и пощенски клонове. Българската народна банка ще извършва обмен безсрочно и без ограничения. Банковите сметки ще бъдат превалутирани автоматично и не е нужно потребителите да предприемат действия в тази посока. До края на тази година, при теглене от банкомат, сумата ще бъде получавана в лева, а от 1 януари догодина - само в евро.

За БТА експертите от КЗП казаха, че на този етап търговските обекти почти навсякъде са изпълнили изискването за двойно етикетиране на стоките. Най-често задаваните въпроси от страна на търговците са свързани с това докога могат да приемат левове и какви са начините за снабдяване с евро.

По време на срещата бе уточнено, че клиентите на Националния осигурителен институт няма да подават заявления за превалутиране или да откриват нови сметки - процесът ще се извършва автоматично.

Директорът на офиса на НАП в Силистра Иванка Скорчелиева подчерта, че Агенцията е разработила мащабна информационна кампания, като на сайта на институцията са публикувани експертни отговори на най-често задаваните от граждани въпроси. Тя обясни, че от началото на следващата година в данъчните и осигурителните декларации, които ще се подават за периоди преди въвеждане на еврото, паричните стойности ще се посочват в лева. Във всички останали декларации паричните стойности ще се посочват в евро. Скорчелиева припомни, че след датата на официалното въвеждане на еврото в България всички публични вземания ще се събират в евро. Това важи както за главницата, така и за лихвата на дължимите суми.

Директорът на офиса на НАП в Силистра съобщи още, че приходната агенция подготвя богата информационна кампания в медиите. Тя ще включва разнообразно видео съдържание, а за най-младата аудитория ще бъде разработен подкаст.