Основният индекс на БФБ SOFIX се понижи днес

Основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX днес се понижи с 0,65 на сто до 1065,56 пункта, показват данните на борсовата платформа. Останалите борсови индекси се движеха разнопосочно.

Широкият измерител BGBX40 падна с 0,39 на сто до 193,73 пункта. Пазарът "Бийм" се повиши с 1,44 на сто до 108,01 пункта.

На основния пазар на борсата днес бяха сключени сделки за 392 362 лева. На пазара MTF BSE International, на който се търгуват акции на световни компании, оборотът е за 1 617 568 лева. На пазара "Бийм" са продадени книжа за 37 990 лева.

Книжата на "Софарма" АД поевтиняват с 2,56 на сто до 2,66 лева едната. Акциите на "Сирма Груп холдинг" АД са надолу с 0,71 на сто и се продават по 1,40 лева за брой. Акциите на "Първа Инвестиционна Банка" АД падат с 0,38 на сто и се търгуват по 5,28 лева за брой. Цената на книжата на "Българска фондова борса" АД се вдигат с 0,51 на сто до 9,85 лева едната. Акциите на "Агрия груп холдинг" АД остават без промяна и се търгуват по 17,00 лева за брой.

На пазар "Бийм" акциите на "Дронамикс кепитъл" АД поскъпнаха с 0,79 на сто до 2,54 лева за брой. Цената на акциите на "Ейч Ар кепитъл " АД е нагоре с 1,67 на сто до 3,66 лева за акция. Книжата на "Уебит инвестмънт нетуърк" АД добавиха 0,80 на сто към стойността си и се купуват по 1,26 лева едната.