Подробно търсене

Основният индекс на БФБ SOFIX се понижи днес

Анелия Цветкова
Основният индекс на БФБ SOFIX се понижи днес
Основният индекс на БФБ SOFIX се понижи днес
Снимка:Милена Стойкова/БТА, архив
София,  
01.10.2025 17:53
 (БТА)

Основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX  днес се понижи с 0,65 на сто до 1065,56 пункта, показват данните на борсовата платформа. Останалите борсови индекси се движеха разнопосочно.

Широкият измерител BGBX40 падна с 0,39 на сто до 193,73 пункта. Пазарът "Бийм" се повиши с 1,44 на сто до 108,01 пункта.

На основния пазар на борсата днес бяха сключени сделки за 392 362 лева. На пазара MTF BSE International, на който се търгуват акции на световни компании, оборотът е за 1 617 568  лева. На пазара "Бийм" са продадени книжа за 37 990  лева.

Книжата на "Софарма" АД поевтиняват с 2,56 на сто до 2,66 лева едната. Акциите на "Сирма Груп холдинг" АД са надолу с 0,71 на сто и се продават по 1,40 лева за брой. Акциите на "Първа Инвестиционна Банка" АД падат с 0,38 на сто и се търгуват по 5,28 лева за брой. Цената на книжата на "Българска фондова борса" АД се вдигат с 0,51 на сто до 9,85 лева едната. Акциите на "Агрия груп холдинг" АД остават без промяна и се търгуват по 17,00 лева за брой.

На пазар "Бийм" акциите на "Дронамикс кепитъл" АД поскъпнаха с 0,79 на сто до 2,54 лева за брой. Цената на акциите на "Ейч Ар кепитъл " АД е нагоре с 1,67 на сто до 3,66 лева за акция. Книжата на "Уебит инвестмънт нетуърк" АД добавиха 0,80 на сто към стойността си и се купуват по 1,26 лева едната.

/БП/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:27 на 01.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация