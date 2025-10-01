O Ем Ви изгражда голяма водородна инсталация край Виена

Петролната и газова компания О Ем Ви (OMV) инвестира 700 милиона евро в електролизна инсталация за водород с голям капацитет, която се строи в Брук ан дер Лайта, близо до Виена и непосредствено до трансформаторна станция.

Строителството ще продължи през следващите две години. До края на 2027 г. се очаква да бъде завършена инсталация с мощност 140 мегавата. Съоръжението ще може да произвежда до 23 000 тона зелен водород годишно, използвайки единствено енергия от възобновяеми източници – вятър, слънце и водна енергия, заяви изпълнителният директор на О Ем Ви Алфред Щерн, цитиран от О Ер Еф (ORF). По този начин ще бъде постигнато съществено намаляване на въглеродните емисии.

Новата инсталация ще спестява до 150 000 тона въглероден диоксид годишно. Това е приблизително колкото годишният въглероден отпечатък на около 18 500 австрийци, каза председателят на Борда на директорите на "Щрабаг" (Strabag) Щефан Кратохвил. Той подчерта, че това ще бъде най-голямата инсталация от този вид в Австрия и една от най-големите в Европа.

Строителната компания "Щрабаг" е изпълнител на проекта, а консорциум, ръководен от германския концерн "Сименс енерджи" (Siemens Energy), ще изгради съоръжението.

Преди няколко месеца О Ем Ви, която е в процес на преструктуриране и планира съкращения на хиляди работни места в световен мащаб, пусна в експлоатация най-голямата си до момента водородна инсталация в Швехат (окръг Брук ан дер Лайта). Нейната мощност е 10 мегавата и е значително по-малка.

Произведеният зелен водород ще бъде транспортиран по 22-километров тръбопровод до рафинерията на концерна в Швехат. Той ще се използва и за производството на бензин и дизел, като ще замести досега прилагания водород, добиван от природен газ.