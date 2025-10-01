Изписването на цените в евро, превалутирането и данъчните декларации бяха основните теми на информационна среща в Правец

Правилата за превалутиране и задълженията на търговците бяха разяснени на информационна среща в Правец, организирана от Комисията за защита на потребителите (КЗП) като част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България. В срещата, проведена в зала "Център", участваха Валя Крумова, директор на офис НАП-София и експертите от КЗП - Жанета Садразанова и Илиана Кираджийска.

Садразанова, съобщи, че банковите сметки ще бъдат автоматично превалутирани в евро. Тя уточни, че до 8 октомври 2025 г. при установени нарушения при превалутирането няма да се налагат санкции, а единствено предписания.

По думите ѝ периодът на двойно обращение ще бъде само през януари 2026 г., когато ще може да се плаща както в лева, така и в евро. Търговците ще връщат рестото в евро, а само при липса на наличност ще могат да връщат в лева. От февруари 2026 г. плащанията ще се извършват единствено в евро. Левове обаче ще могат да се обменят безсрочно в банките, като това в първите 6 месеца ще е безплатно, а в малките населени места, където няма банки - в пощенските станции.

Садразанова подчерта, че в периода от 8 август 2025 г. до 8 август 2026 г. търговците са длъжни да обявяват цените едновременно в лева и евро. Банковите договори и кредити също ще бъдат превалутирани автоматично при същите условия, без необходимост от ново подписване. Изключение от двойното изписване ще правят тотемите на бензиностанциите, таксиметровите апарати и вендинг машините - при тях цената ще се изписва в евро, но задължително на видно място трябва да фигурира и информация в лева.

Тя поясни още, че институциите, към които гражданите могат да се обръщат при нередности, са КЗП, Националната агенция за приходите (НАП) и Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). От страна на КЗП инспекторите извършват проверки на място, а при установени нарушения се налагат санкции, средствата от които постъпват в държавния бюджет, като гражданите могат да подават сигнали и чрез сайта на КЗП - kzp.bg.

Относно онлайн покупките при връщане на стоки, закупени преди 31 декември, но върнати през януари, сумата ще бъде автоматично преизчислена и върната в евро, допълни Садразанова. Тя обърна внимание и на възрастните хора, които са най-уязвими към измами, като апелира близките им да оказват помощ. При превеждане на пенсии по карти експертите препоръчаха да извършват плащания именно с тях.

На въпрос на граждани относно отказа на някои търговци да приемат плащания с карти при малки суми, Садразанова обясни, че таксата за всяка трансакция с карта е 2,50 лева, което прави нерентабилно за малките магазини да приемат картови плащания за малки суми. Големите вериги обаче нямат такива ограничения.

Крумова отбеляза, че често задавани въпроси от гражданите са свързани с данъчните декларации. "За отчетния период 2025 г. декларациите ще бъдат в лева, а за 2026 г. - вече в евро. В НАП всички плащания се извършват само безкасово. На касовите бележки задължително трябва да присъстват суми в лева, в евро, както и фиксингът", уточни Крумова.

По отношение на банковите услуги Валя Крумова заяви, че макар да има населени места само с банкомати, левовете ще могат да се обменят и в пощенските станции – в срок от шест месеца след въвеждането на еврото и без такси. Тя предупреди също гражданите да бъдат внимателни и да се пазят от измами.

На въпрос как трябва да изглежда двойното изписване на цените, експертът от КЗП Жанета Садразанова обясни, че законът не предвижда конкретно правило за това как точно да бъде визуализирано двойното изписване. По думите й най-важното е гражданите да се информират какво пише в закона и да следят коректността на търговците

На срещата имаше и граждани, които изразиха недоволство, че цените вече се повишават, а държавата само констатира този факт, без да се вземат мерки срещу търговците.

БТА припомня, че информационните срещи продължават утре в Ямбол, Алфатар, Доспат, Свиленград, Тетевен и Разлог.