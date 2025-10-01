Подробно търсене

Камелия Цветанова
Вятърната енергия осигури над 8 на сто от електроенергията в Европа през изминалото денонощие
Снимка: Камелия Цветанова/БТА, архив
София,  
01.10.2025 09:05
 (БТА)

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 8,3 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 7,6 процента от общото количество електроенергия (556 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 0,7 процента (49 гигаватчаса) от нея.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Дания (34,9  процента), Финландия (29,6 на сто) и Литва (20 процента).

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Германия (152,4 гигаватчаса), Испания (86,5 гигаватчаса) и Финландия (64,3 гигаватчаса), сочи още справката. В България са произведени 1,4 гигаватчаса. 

