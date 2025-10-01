Китай е най-големият доставчик на осем критични суровини за Нидерландия

Китай е бил водещ доставчик на осем критични суровини за Нидерландия през 2024 г, съобщава статистическата служба на страната въз основа на ново проучване на критичните материали. Когато става въпрос за внос на продукти, съдържащи критични суровини, и за добив и преработка на критични суровини, Китай играе важна роля, допълват от там.

Критичните суровини са материали, които са от решаващо значение за ЕС в икономически план и които са изложени на висок риск от прекъсване на доставките. Те се съдържат в редица продукти и са от съществено значение за енергийния преход (например слънчеви панели) и цифровизацията (например полупроводници).

Има осем критични суровини (барит, бисмут, кобалт, магнезий, манган, стронций, тантал и флуорит), които Нидерландия внася главно от Китай. Това означава, че Китай доставя на Нидерландия повече критични суровини от всяка друга страна на произход, се казва в публикацията. На второ място е Германия, която доставя шест критични суровини.

Китай е и важен производител на критични материали в световен мащаб. Той е най-големият производител в света на единадесет критични суровини, изпреварвайки САЩ, Южна Африка, Турция и Демократична република Конго, които добиват най-много от две критични суровини. Освен това Китай разполага с най-големите икономически жизнеспособни запаси от девет критични материали, следван от Австралия с три. И накрая, Китай е най-големият преработвател в света на 19 критични суровини.

Критичните суровини влизат в Нидерландия и в промишлени продукти, като например лаптопи. Китай изнася много такива готови продукти и е най-големият доставчик на продукти, съдържащи критични суровини, за Нидерландия. През 2024 г. общата стойност на такива внесени продукти е била 58,4 милиарда евро. Това са предимно високотехнологични продукти, като лаптопи, таблети, слънчеви панели, мобилни телефони, рутери, литиево-йонни батерии, инвертори и компютърни компоненти.

Много от продуктите, пристигащи от Китай, не са предназначени за Нидерландия, а се реекспортират в други европейски страни. Въпреки това Китай има най-голям дял в общия метален отпечатък на нидерландското потребление от всички страни в света.

От всички критични суровини, внасяни от Китай, Нидерландия е внасяла най-много магнезий (274 млн. евро), следван от манган (178 млн. евро) и алуминий (141 млн. евро).