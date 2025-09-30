България има много сериозен потенциал да се превърне в лидер в електроенергийния пазар в региона, заяви изпълнителният директор на ЕСО Ангелин Цачев

България има много сериозен потенциал да се превърне в лидер в електроенергийния пазар в региона на Югоизточна Европа, заедно с трансграничния капацитет, със системите за съхранение и големите възможности за производство на възобновяема енергия. В тази посока са и инвестиционните проекти, по които работи Електроенергийния системен оператор (ЕСО). Предвиждат се инвестиции, които да подобрят и увеличат междусистемната свързаност на страната и трансграничния капацитет от сегашните около 6 000 мегавата до между 12 - 15 000 мегават към 2032 година. Това обяви Ангелин Цачев, изпълнителен директор на Електроенергийния системен оператор (ЕСО). Той участва в кръгла маса "Ускорен енергиен преход: Политики и иновации за устойчиво развитие до 2040 г." в столичния “Гранд Хотел Милениум“, с организатор от Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД).

Той уточни, че с лансираните от ЕСО енергийни коридори Изток-Запад и Север – Юг всички енергийни потоци в региона на Югоизточна Европа се предвижда да се пресичат в България.

По думите на Цачев преносната мрежа в страната се развива и се опитва да навакса забавянето през годините с изпълнението на заложените инвестиции, така че ЕСО да бъде "с половин крачка пред инвеститорите", по думите му. Значими проекти са инвестициите в подстанциите 110 киловолта и тези за средно напрежение, проектите "Грийнейблър" (Greenabler - проектът е за реконструкция на електропреносната мрежа и увеличаване на нейните преносни способности, за да бъдат осигурени необходимите технически възможности за интегриране на заложените в Националния план за възстановяване и устойчивост нови ВЕИ проекти от общо 4,5 гигавата, бел. авт.) и "Кармен" (Carmen, който проект ще предостави възможност за присъединяване на близо 3 000 мегавата вятърни мощности в Североизточна България, бел. авт.).

Ангелин Цачев не смята, че енергопотреблението в страната ще намалява към 2040 година. Той определи и като неизпълним от гледна точка на сигурността на енергийната система сценарий за изваждането на въглищните централи от генериращия микс към 2030 година.

На форума участваха министърът на енергетиката Жечо Станков, председателят на парламентарната Комисия по бюджет и финанси Делян Добрев, директорът на Програма "Енергетика и климат" в ЦИД Мартин Владимиров.

По време на форума от Центъра представиха своята обновена дългосрочна визия за развитието на българската енергетика. Тя разглежда два сценария - базов, който се основата на съществуващите политики и цели на държавата, и алтернативен, който ускорява декарбонизацията на българската икономика и води до стопанска трансформация в ключови отрасли.

Алтернативният сценарий предполага ранно прекратяване на използването на въглища до 2030 г. и ускоряване на инвестициите във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), електрификация и енергийна ефективност. И двата сценария предполагат построяване на нови ядрени мощности.