Германската инфлация нараства повече от очакваното през септември

Галя Горнишка
Снимка: AP/Ebrahim Noroozi
Берлин,  
30.09.2025 16:12
 (БТА)

Германската инфлация се е ускорила повече от очакваното през септември, като бележи ръст за втори пореден месец и слага край на процеса на дезинфлация от предходните месеци, информира Ройтерс.

Германската инфлация е достигнала 2,4 на сто през септември, сочат предварителните данни на Федералния статистически институт "Дестатис" (Destatis), публикувани днес. 

Основната инфлация в Германия, която не включва колебливите цени на хранителните стоки и на енергията, е достигнала 2,8 на сто през септември, след като три месеца остава без промяна на ниво от 2,7 на сто.

Инфлацията в Германия, която е водещата европейска икономика, може да даде насоки за развитието на инфлацията в еврозоната, данните за която ще бъдат публикувани утре.

Анализатори очакват инфлацията в еврозоната да достигне 2,2 на сто спрямо миналогодишните 2 на сто, което е основната цел на Европейската централна банка (ЕЦБ).

Франкфуртската институция остави лихвата без промяна този месец, запазвайки оптимизма си за икономиката, като показва, че не бърза да намали лихвите отново, допълва Ройтерс.

/СЛС/

