Приемането на град Хисаря в Европейската асоциация на историческите термални градове е още един повод за гордост тези дни, заяви генералният директор на БТА Кирил Вълчев.

"В тези дни, в които България, целият ни народ празнува успеха на българските волейболисти, които преди часове се завърнаха в България, имаме още един повод за гордост. Това е приемането на град Хисаря в Европейската асоциация на историческите термални градове", каза генералният директор на БТА Кирил Вълчев в рамките на съвместно изявление в Националния пресклуб на БТА в София с участието на министъра на туризма Мирослав Боршош и кмета на Хисаря Ива Вълчева.

Кирил Вълчев изтъкна, че БТА има трайно партньорство с Българския съюз по балнеология и СПА туризъм и системно популяризира България като страна с най-много минерални води в континентална Европа. Единствено Исландия ни превъзхожда по брой, по обем на тези водоизточници, допълни Вълчев.

Той посочи също, че БТА има партньорства с няколко български общини за представяне на техния културен календар и допълни, че се очаква подобен договор да бъде подписан и с кмета на Хисаря, защото, по думите на Вълчев, това е град, който освен че дава възможност за почивка с уникалните води, които са използвани още от древността, предлага и пълноценно туристическо изживяване.

Той благодари на министъра, че чрез Националния пресклуб на БТА в София отправя своите послания, както направи това преди няколко дни по повод Международния ден на туризма, заедно с изследователите от "Тренд", които обявиха социологическо проучване, показващо все по-големия интерес на българите към възможностите за туризъм в нашата страна.

БТА е най-естественият партньор на Министерството на туризма като платформа за представяне на това вече системно усилие, което и лично министър Боршош полага, България много по-широко да се опитва да привлича туристи в различни области, заяви генералният директор на Агенцията. Той напомни за обявената преди няколко дни обща инициатива за представяне на винарските изби на България по повод предстоящото девето издание на Глобалната конференция за винен туризъм, чийто домакин ще бъде Пловдив. Вълчев напомни, че БТА има кореспондентски бюра в 33 български града, повече от областните центрове, което дава възможност да се представят и термалните ни курорти.

Генералният директор на БТА отбеляза и инициативата на Агенцията два пъти годишно да организира форум "БГ Туризъм", насочен основно към медиите в България, които да търсят конкретни послания за предстоящите туристически сезони. Вече трайно се налага посланието, че България може да привлича много туристи, благодарение на своите спа и балнео курорти и обявеното днес признание за Хисаря дава възможност да мислим дали някой от следващите форуми да не бъде именно в Хисаря, каза Вълчев.