Туристическият гаранционен фонд ще бъде ключов инструмент за защита на потребителите, каза зам.-министър Ирена Георгиева на конференция

Туристическият гаранционен фонд ще бъде ключов инструмент за защита на потребителите и гаранция за стабилността на сектора. Това заяви заместник-министърът на туризма Ирена Георгиева по време на конференция на Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти (АБТТА) в "Гранд Хотел Милениум". Тя припомни, че законопроектът за създаването му вече е внесен в Народното събрание и предстои разглеждането му.

Георгиева подчерта значимата роля на АБТТА при подготовката на проекта и активното участие на организацията в диалога между бизнеса, държавата и международните институции. По думите ѝ асоциацията е стратегически партньор, който допринася както за конкурентоспособността на туроператорите и туристическите агенти, така и за защитата на интересите на потребителите.

"Туризмът винаги е бил огледало на обществото - чувствителен към промените и в същото време двигател на икономическото и социално-културното развитие", каза Георгиева. Тя допълни, че темата на форума "Ново време, нови правила, нови решения" отразява предизвикателствата и възможностите пред сектора в условията на глобални кризи, бърз технологичен напредък и нови потребителски нагласи.

Сред приоритетите за развитието на туризма Ирена Георгиева посочи внедряването на изкуствен интелект, дигитализацията, устойчивото развитие и стратегическото позициониране на дестинациите. В същото време подчерта значението на човешкия фактор и подготовката на кадри, които остават решаващи за качеството на туристическите услуги.

"Само чрез активен диалог между институции, браншови организации, експерти и представители на бизнеса можем да изградим модерен, устойчив и конкурентоспособен туризъм - двигател на икономическия растеж и социалното развитие както на национално ниво, така и в местните общности", заяви заместник-министър Ирена Георгиева.