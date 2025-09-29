Все повече чуждестранни запитвания има за комбинация от български и чуждестранен сорт вино, казват от винарна "Типченица"

Последните тенденции във винарския бранш са местните сортове, а в същото време от чужбина се засилва интересът към комбинацията от български и чуждестранен сорт вино. Това каза за БТА директорът на Винарна "Типченица" Надя Минева, която е и технолог, и енолог на избата. Тя се намира в края на едноименното мездренско село. По думите ѝ винарната е малка, лицензът ѝ е да съхранява и произвежда до 100 тона вино на година. Реално в момента се произвеждат между 50 и 60 хиляди бутилки от различни реколти.

Първата продукция на пазара е от реколта 2018 г., но фирмата развива дейност още от 2003 г., когато засажда първите си масиви в района. В началото е работила и като пепиниерна за производство на лозички. Жителите на село Типченица още в началото на миналия век са произвеждали лозички и са ги изнасяли в страната и в чужбина. През социализма износът е достигал няколко милиона бройки, като за съхранение е изграден подземен каменен склад, върху който днес е построена винарната.

"Имаме свидетелства от 1906 г. за майстори лозари, които са започнали масово да засаждат маточници. Буквално всеки човек в селото е използвал двора си за производство на лози. Оттук ги изнасяли извън страната, а преди това ги съхранявали в този склад. Ние го ремонтирахме и сега в него отлежават бъчвите и вината в бутилките", разказа Минева.

Лозята на фирмата са разположени близо до винарната. Грозде се купува и от други производители, но само до 80 км в посока северозапад, за да се запази стилистиката на крайния продукт. „Почвите тук са подходящи за отглеждане на много бели сортове. Около 70 на сто от производството ни е ориентирано към ароматни бели вина. Започнахме с около 280 декара, като част от тях вече поетапно реновираме“, уточни директорът.

Двата основни сорта – Врачански мискет и Рубин – се произвеждат във винарната. "Местните сортове дават възможност да правим уникални български вина. Показваме различния начин на работа с тях, но и консистентност. Аз ги наричам различните лица на врачанския мискет и рубина", каза още Минева.

За седем години на пазара избата е спечелила над 80 международни награди от престижни конкурси като Decanter, Mundus Vini и Concours Mondial de Bruxelles. Продукцията ѝ се реализира както на вътрешния пазар, така и в чужбина – Белгия, Германия, Великобритания, САЩ и Канада.

Собственикът на избата Велин Джиджев е председател на Сдружение "Дунавски винари", което работи по общи проекти за популяризиране на местни вина на трети пазари.

"Искаме да променим лошата ни слава от миналото, да покажем, че нашите продукти могат да бъдат достатъчно добри, качествени, да се продават навсякъде по света и полагаме много усилия в тази посока", каза още директорът на избата Надя Минева.

БТА ще представи в поредицата "Следвай пътя на новото БГ ВИНО" десетки винарски изби в България преди деветото издание на Глобалната конференция за винен туризъм, чийто домакин ще бъде Пловдив. Организатор на форума е Министерството на туризма в партньорство със Световната организация по туризъм към ООН (UN Tourism).