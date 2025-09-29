Бутиковата изба Vino`s в Смолян разширява производството си, въпреки че регионът не е традиционно лозарски

Винарска изба Vino`s в Смолян произвежда втората си реколта вино и разширява производството си, след като първата бе изчерпана при голям интерес от потребителите. Избата залага на натурални вина, които се радват на търсене основно в Смолянско, заяви пред БТА Стоян Чавдаров, собственик на бутиковата изба

През тази есен в избата се произвеждат сортове Сира, Каберне совиньон, Мерло и Мавруд. Гроздето се доставя от масиви в Пловдивско и Ивайловградско, а ферментацията и целият производствен процес се осъществяват в Смолян. По данни на производителя тазгодишната реколта е с висока захарност, което повишава качеството на вината.

Миналата година са произведени около 3 тона вино, а за новата реколта плановете са за 5,5 тона. Засега избата се концентрира върху червени вина. Клиентите са както заведения, така и индивидуални потребители в региона.

Според производителите климатът в Родопите има благоприятно влияние върху отлежаването на вина, като надморската височина и условията в района подобряват качествата на напитката.

Продукцията вече е оценена и извън страната. На изложение на вина в гръцкия град Драма Смолянска сира заема пето място, а произведено от избата узо е класирано на второ място.

Винарят опровергава скептицизма на мнозина, които не вярват, че в Смолян и района е възможно винопроизводство. При тези климатични промени, нищо чудно след няколко години в Смолян да може да се отглежда добро грозде, смята Чавдаров.

Винарната Vino`s е създадена по българо-гръцки проект в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ. Изградена е като комплекс със зали за дегустация. Архитектурното решение и интериорът са в стил съвременно шато, а мястото на избата на един от хълмовете открива живописна панорама към почти целия Смолян. По проекта е осигурено съвременно оборудване за технологичния процес. Предвижда се да се доставят гръцки бели вина.

