Винарна "Козя Грамада" планира винени турове от 2026 г.

Семейната винарска изба "Козя Грамада" се намира в Средна Гора, в село Мътеница. Основана е през 2010 година от двама братя, които през последните две години активно управляват производството с преданост към лозята и уважение към традициите. Това каза за БТА управителят на избата Тодор Нейчев.

Избата разполага със 120 декара собствени лозя с Каберне совиньон, Мерло, Мускат и Тамянка, каза още Найчев и допълни, че в съчетание с купувани сортове като Сира, Мавруд, Шардоне и Совиньон блан се създават разнообразни вина - бели, розе и класически червени. Сред новите експерименти са купажи между Совиньон блан и Шардоне, както и червени комбинации от Каберне, Мерло и Сира.

"Годината беше трудна за лозята заради сушата, но реколтата е здрава и очакваме много добри вина", коментира още управителят. Гроздето е с високо качество, а традиционното отлежаване в дъбови бъчви придава дълбочина и характер на вината. Използват се предимно френски барици от 225 литра, но и български от Врачеш. В момента в избата има 25 бъчви, като всяко червено вино отлежава минимум една година.

Сред най-специалните предложения е лимитираната серия "Масон", която отлежава три години в бъчви и се предлага в ограничени количества от 300-600 бутилки годишно. Подобен клас е и шардонето "Барел фермент", което ферментира директно в бъчви.

Избата е малка и залага на качеството, а не на масовото производство. Основният пазар е в България и е насочен към ценители, като малки количества се изнасят в Англия, посочи Найчев.

"Козя Грамада" вече е позната сред ценителите и фестивалната публика – вината участват в различни събития, включително джаз фестивала в Хисаря, а в края на ноември предстои участие в "Дефиле на младото вино" в Пловдив.

Легендата за избата идва от връх Козя Грамада – някогашна тракийска резиденция. Тук семейството отглежда лозята си, а всяка капка вино разказва за наследството на Средна Гора.

Избата разполага със собствена дегустационна зала в Пловдив и онлайн магазин с постоянни клиенти. От следващата година Найчев планира стартиране на винени турове, което ще отвори нова възможност за ценителите да опитат вината там, където се раждат.

БТА ще представи в поредицата "Следвай пътя на новото БГ ВИНО" десетки винарски изби в България преди деветото издание на Глобалната конференция за винен туризъм, чийто домакин ще бъде Пловдив. Организатор на форума е Министерството на туризма в партньорство със Световната организация по туризъм към ООН (UN Tourism).