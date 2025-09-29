Проекти за 44,5 млн. лева са включени в Концепцията за интегрирани териториални инвестиции с водещ партньор Община Силистра

Петнадесет проекта на обща стойност близо 44,5 милиона лева са включени в Концепцията за интегрирани териториални инвестиции с водещ партньор Община Силистра. Това каза пред журналисти управителят на Областния информационен център (ОИЦ) в Силистра Ана Караджова.

Тя допълни, че екипът на центъра започва информационна кампания за представяне и обсъждане на концепцията. В рамките й ще бъде публикувана и разпространена унифицирана презентация с кратка информация за проектните идеи. Утре в Силистра ще бъде проведено и публично събитие с участието на включените партньорски организации и целеви групи, които ще имат възможност да представят и защитят своите идеи и намерения за инвестиции.

Концепцията обединява усилията на общините Силистра, Горна Оряховица и Русе за общо териториално развитие, социално включване и устойчиво подобряване на условията за живот. Чрез интегрирани инвестиции и мерки в няколко ключови сектора тя цели да подобри жилищната среда, здравеопазването и грижата за възрастните хора. Да насърчи дуалното образование и социалната и трудова активност на младите хора, да подпомогне предприятията в прехода към кръгова икономика.

Сред ключовите проекти, залегнали в концепцията, са основни ремонти на средношколското общежитие "Младост" и на общежитие "Албена" в Силистра за над 13 милиона лева общо. Освен това изграждане на социална инфраструктура в подкрепа на лица с трайни увреждания и закупуване на ново оборудване за болниците в Силистра и Горна Оряховица. Предвидено е да бъдат въведени мерки за енергийна ефективност в 5 многофамилни жилищни сгради.

До 03 октомври всички заинтересовани лица имат възможност да се запознаят с Концепцията за интегрирани териториални инвестиции и да попълнят кратка онлайн анкета, чрез която да подкрепят или не концепцията и да направят коментари или възражения. Препоръки могат да бъдат направени и чрез електронната поща на ОИЦ-Силистра: oic_silistra@abv.bg