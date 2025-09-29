С над 3000 декара собствени лозя и 500 000 бутилки вино годишно, харманлийската винарна "Тера Тангра" е един от големите производители у нас

С над 3000 декара собствени лозя и годишно производство от около 500 000 бутилки вино, харманлийската винарна "Тера Тангра" е един от най-големите родни производители, съобщиха за БТА от управата на дружеството. Шатото има две винарски изби, като новата построена през 2020 година производствена база над харманлийското село Българин разполага с най-модерна техника и всички условия за развитие на винен туризъм - зала за дегустации, студия за настаняване и всички други удобства.

Дружеството "Тера Тангра" е основано през 2004 година. През годините постепенно увеличава както продукцията си, така и собствените лозови масиви. Началото на създаването на насаждения е положено от 2001 до 2003 година под ръководството на френския енолог Ксавие Мийд. В момента те са разположени в три микротероара в землищата на харманлийските села Българин, Шишманово и Браница. Стопаните се грижат за общо 15 бели и червени сорта грозде.

Каталогът на вината включва седем селекции - "Специална селекция, "Ятрус", "Блек лейбъл", "Тера Тангра", "Органик", "ТТ" и "H&S". Последната серия се ражда в сътрудничество с футболиста Христо Стоичков, който започва своята кариера още като юноша в Харманли. Енолозите във винарната са и тези, които през 2008 година произвеждат първото българско вино, направено от биологично грозде със сертификат от Европейския съюз.

Вината на "Тера Тангра" са отличени с повече от 300 медала и награди на най-големите световни изложения в Лондон, Дюселдорф, Бордо, Токио, Нова Зеландия, Швеция, Канада, Швейцария, Пекин, Москва. Знаменателна за предприемачите е 2009 година, когато виното Single Barrel Wine се класира в топ 50 на света на изложението Winexpo Bordeaux в Бордо, Франция.

Пандемията се отрази на бизнеса и доведе до отлив на някои клиенти и спад в оборота. Сега обаче налице е положителна тенденция в дългосрочен план за увеличаване на продажбите на бутилки и съответно увеличаване на средната продажна цена на литър вино, отчитат от шатото. Тази година е създаден и собствен търговски отдел, като се предприемат действия за търсене и взаимодействие с нови търговски партньори, включително и чуждестранни.

В момента "Тера Тангра" работи с всички големи национални дистрибутори на напитки, които покриват територията на цялата страна.

Трудности обаче не липсват, посочи управителят на дружеството Емил Зайчев. Той отбелязва неблагоприятните климатични промени в последните години. Според него браншът в цяла България не е в добро състояние. Освен това не срещаме никаква подкрепа от държавата. Субсидиите за лозарство и винопроизводство в съседните на България страни са десет пъти по-високи, даде за пример той.

