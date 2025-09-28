Дегустационна за посетители включват плановете на винарна "Братя Георгиеви"

Сред бъдещите планове на винарна "Братя Георгиеви" е създаване на дегустационна за посетители. Това каза за БТА собственикът Тодор Георгиев.

Винарната е създадена от двама братя през 2014 година. Това е малка, бутикова винарна, която произвежда около 15 000 бутилки вино, основно от Широка мелнишка лоза от собствени масиви. Намира се в село Плоски до Илинденци. В селата Плоски и Илинденци се намират лозови насаждения, засадени на най-голяма надморска височина. Вината на "Братя Георгиеви" не са разпространени в търговските вериги. Те се поръчват чрез електронен магазин или се доставят на редовни клиенти.

Правим виното за удоволствие. Вече повече от седем години участваме на Балканския международен винен фестивал Balkans International Wine Competition. Там сме печелили златни, сребърни и бронови медали, което нарежда вината ни в по-горен клас като качество, каза още собственикът на винарната Тодор Георгиев. По думите му реколтата тази година от гледна точка на количество е малко, но като качество е много добра, защото малкото дъжд е запълнил по-малко зърната на гроздето, но вкусовите му качества са по-добри.

Една винарна се изгражда дълги години. Наша цел е първо вината ни да се утвърдят, като качество и марка на пазара. Ние се появяваме на много места. Участваме в благотворителни инициативи, като предоставяме безплатно вино. Участваме в събития на неправителствени организации. Залагаме основно на бутиковия винен туризъм. Към момента нямаме дегустационна. Искаме да направим около винарната дегустационна, за да може хората да имат възможност да опитат нашите вина на място, завърши собственикът на винарна "Братя Георгиеви".

