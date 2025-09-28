С машини, собствена разработка, винарна "Тера Дивайн" запазва максимума на гроздето

Бутиковата винарна "Тера Дивайн" е разработила машини, собствена иновация - преси за грозде, които дават възможности за различни подходи от страна на технолога на виното. Те са с инертна среда и защитават на 100 процента гроздето от окисление. Това дава възможност за осъществане на философията й във винопроизводството – запазване на максимума от веществата на гроздето и неговия потенциал при обработката и ферментацията му.

Това разказва за БТА технологът на винарната Диян Точев. Малката винарна е разположена в Хасково, а фирмата разполага и с 2 хектара лозя от сорта Мавруд в землището на хасковското село Тракиец.

Точев завършва докторантура по енология в университет във Франция, като минава през обучение и във френски експериментални центрове, основно в центъра за розе. В момента е и главен асистент в катедра "Биотехнологии" в Химико-технологичния и металургичен университет в София. В началото, през 2011 година дружеството е създадено с основна дейност консултиране при засаждане и създаване на лозови масиви във Франция, посочва Точев. Постепенно дейността се пренася в България, а самата изба е основана през 2021 година.

Фокусът са българските сортове грозде. Освен собственото производство на биомавруд – близо 40 процента от цялата продукция, предприемачът се опитва да наложи и сорта Мелник 55 – също био и кръстоска от няколко сорта. От външни стопани се купуват и количества Тамянка и Врачански мискет. В зависимост от годината се поддържат около 10 вида вина. След преработката на гроздовия сок и ферментацията му готовото вино се бутилира директно, без да отлежава в дъбови бъчви.

Това, което искаме да покажем, е грижата за гроздето при обработката и ферментацията му. Затова и прототипите на пресите вече са пред реализирането на полезен модел, който се разработва с инженери от Хасково, подчертава Точев. Фирмата е сертифицирана за биопроизводство – с минимална намеса, веган вина без алергени, както повелява нормативната уредба. Малки количества биомавруд се изнасят за Франция, но основният пазар е у нас. Продукцията е около 10 000 бутилки година, като има и продажби на наливно вино.

Пласираме нашите вина основно чрез лични контакти, уточнява Точев. По негови думи у нас няма синдикати, кооперативи или организации, които да подпомагат и защитават малкия винопроизводител. "Всеки се спасява сам", казва той.

Гордостта в портфолиото на шатото е червеният биомавруд, който завоюва златен медал на "Винария" – Пловдив. Червени вина и розе на избата имат сребърни медали и от други престижни наши и балкански форуми, на които производителите мерят качеството на продукцията си.

