Нидерландия отчита дефицит за първото полугодие за първи път от четири години

Правителството на Нидерландия е изразходвало с 3 милиарда евро повече, отколкото е събрало, през първата половина на 2025 г., по данни на статистическата служба на страната. Това е първият случай от четири години, в който правителството отчита дефицит за първото полугодие. В средата на 2024 г. балансът бе излишък от 2 милиарда евро.

Спрямо брутния вътрешен продукт (БВП) дефицитът на правителството в момента възлиза на 1,4 процента на годишна база. За цялата 2025 г. обаче в бюджетния меморандум на Министерството на финансите за 2026 г. се прогнозира дефицит от 25 милиарда евро, което се равнява на 2,1 на сто от БВП.

През първата половина на годината държавните разходи са се увеличили с близо 15 милиарда евро в сравнение със същия период на миналата година. Разходите за социални помощи съставляват повече от половината от това увеличение, като са нараснали с близо 8 милиарда евро или 6 на сто главно поради по-високите разходи за държавни пенсии и здравеопазване.

Държавните разходи за заплати на персонал и инвестиции са нараснали с по 3 милиарда евро, което представлява увеличение съответно със 7 процента и 14 процента. Ръстът на инвестициите се дължи до голяма степен на придобиването на военно оборудване.

Държавните приходи са нараснали с близо 10 милиарда евро, което представлява увеличение от 4 на сто, но този ръст все още изостава от увеличението на разходите. Данъците и социалните вноски съставляват по-голямата част от увеличението, като са нараснали с 9 милиарда евро.

Другите приходи са се увеличили с близо 1 милиард евро, главно поради по-високите лихвени приходи и вноските на ЕС, насочени към подкрепа на възстановяването на нидерландската икономика от пандемията КОВИД-19 и енергийната криза.

Държавният дълг се е увеличил с почти 1 милиард евро, като общата сума достига 492 милиарда евро. Въпреки това съотношението на дълга към БВП е спаднало до 42,7 на сто, тъй като нидерландската икономика е нараснала с по-бързи темпове от увеличението на дълга. Съотношението в момента е близо до най-ниската си точка за последните три десетилетия, като само през третото тримесечие на 2024 г. е отбелязано малко по-ниско ниво, отбелязват местните медии.