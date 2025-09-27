В отглеждането на лозя и производството на вино винарна "Богдая" залага на качеството пред количеството, каза пред БТА собственикът ѝ Иван Станков.

Винарната произвежда между 20 и 25 тона вино годишно. Новата реколта е хубава, доволни сме от качеството и количеството и очакваме да се получат хубави вина, посочи Станков. Той не планира производството на нетрадиционни вина, а залага на класическите бели, червени и розета. Във винарната се произвеждат отлежали в дъб вина и такива без отлежаване. Само от Пино ноар се прави розе и Блан де ноар, което е бяло вино от червено грозде, допълни Станков, който е потомствен винар.

Винарната разполага със собствен лозов масив в землището на село Смочево, община Рила. Той е с площ от около 100 дка. и в него се отглеждат сортовете Шардоне, Совиньон блан, Вионие и Пино ноар, както и Тамянка. Лозята са засадени през 2016 г., а през 2020 вече е произведено първото вино, макар и в минимално количество.

За производството на добро вино е най-важно качеството на гроздето като технологична зрялост и механична здравина. За белите вина е много важно предпазването от окисление, тъй като процесът започва веднага след смачкването на зърната и окислението може да доведе до влошаването на виното заради загуба на аромати, поясни Станков. По думите му във винарна "Богдая" до колкото е възможно гроздето се обработва в инертна среда именно, за да се запазят ароматите. Освен това в производството си Станков залага на био и органични продукти, които са на база дрождеви утайки, като целта е да се направи вино, което биологично е стабилно, с минимум сулфитиране.

"Понеже лозята ни са собствени, ние определяме как да ги гледаме и кога да ги берем. Съответно натоварването на лозето не е голямо, за да получаваме качествено грозде. Някъде около 500 кг. от дка., не повече, което допринася за вкуса и качеството на самото вино", посочи Станков. Той допълни, че винарната няма капацитет за големи обеми, за разлика от други производители и затова винарна "Богдая" може да се конкурира единствено с качествата на виното си. Това е и причината да не се произвеждат различни класове вино.

Българското вино по нищо не отстъпва на вносните, но държавата като че ли не акцентира върху това, за да застанем до Италия, Франция и Испания като една европейска държава с производство на качествено вино. Имаме традиции, имаме и институти за лозата и виното, но ни трябва повече подкрепа от държавата, за да може хората по света да разберат, че виното ни си заслужава да се пробва, посочи Станков.

Към момента избата на винарна "Богдая" е оборудвана преси, чилъри за поддържане на температура, филтри, помпи и всичко необходимо за производството на качествено вино, но остава проблемът с реализацията на продукцията, тъй като търговските вериги изискват продуктови такси, а и вносът на вино е голям, посочи Станков. По думите му в България има регистрирани над 400 винарни, а и сивия сектор не е малък.

БТА ще представи в поредицата "Следвай пътя на новото БГ ВИНО" десетки винарски изби в България преди деветото издание на Глобалната конференция за винен туризъм, чийто домакин ще бъде Пловдив. Организатор на форума е Министерството на туризма в партньорство със Световната организация по туризъм към ООН (UN Tourism).