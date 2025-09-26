Плащания с ПОС терминал, връщане на ресто, превалутиране на фактури бяха сред обсъдените въпроси на срещи в Генерал Тошево, Котел, Червен бряг и Сапарева Баня

Информационни срещи, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България, се състояха днес в Генерал Тошево, Котел, Червен бряг и Сапарева Баня.

Експертите разясниха основните етапи и срокове по приемане на еврото, правилата за двойното обозначаване на цените, както и въпроси, свързани с данъчни и осигурителни декларации, банкови сметки и лихви, и др.

Договори, сключени преди въвеждането на еврото в България, не е необходимо да се преподписват, беше посочено на срещата в Генерал Тошево. Главен инспектор Марияна Колева от Комисия за защита на потребителите (КЗП) - Добрич посъветва хората да не откликват на покани за преподписване на договори за каквото и да било във връзка с промяната на валутата. Присъстващите на срещата поставиха въпрос и относно фактурирането на продукцията, която продават в момента земеделските производители, като заместник-директорът на НАП - Варна Силвия Иванова посочи, че не е грешно изписването в двете валути. На поставен въпрос в каква валута трябва да се изписва авансовият данък в декларацията на физическите лица, от НАП отговориха, че това трябва да е в евро. Те посочиха, че системите на приходната агенция са готови и в помощ и услуга на гражданите.

Основните въпроси, които се дискутираха на срещата в Котел, бяха свързани с това каква валута ще връщат като ресто търговците след 1 януари 2026 г., задължителни ли ще бъдат ПОС терминалите в магазините, ще има ли лимити за обмен в пощите и как ще се извършва превалутирането в малките населени места без пощенски станции. Експертите обясниха, че не се предвижда задължително въвеждане на ПОС терминали във всички обекти, с изключение на тези с над две звезди, като през първите шест месеца на 2026 г. всички банки и пощенски станции ще обменят левове в евро без такси и комисиони, а след този срок безплатна обмяна ще предлага единствено БНБ.

В Сапарева Баня граждани попитаха дали търговец ще може да откаже плащане на ПОС терминал при малка сметка, на което експертите отговориха, че този казус не е уреден в законодателството, и на практика търговецът може да откаже такова плащане, стига това да е предварително обявено. Директорът на НАП в Кюстендил Даниела Ямборска посочи, че след въвеждане на еврото търговецът може да откаже да приеме повече от 50 броя монети или банкноти. Представителите на институциите поясниха, че плащането през януари ще бъде възможно и в двете валути, но връщането на ресто трябва да бъде в евро, единствено ако търговецът няма достатъчно наличност може да върне ресто и само в лева.

В дискусията в Червен бряг се включи главният инспектор в КЗП - Плевен Ралица Кръстева, която препоръча в първия месец на следващата година клиентите да плащат директно с карта или в евро, за да се избегнат обърквания от страна на търговците. На срещата бе отбелязано, че след 1 януари 2026 г. тегленето на пари от банкомати ще става само в евро, както и че вендинг автоматите вече няма да приемат левове. Експертите напомниха, че в сайтовете на Националната агенция за приходите, Комисията за защита на потребителите, Българската народна банка, има специални секции с информация по темата, където граждани могат да се информират за всички актуални въпроси.

Предстоят информационни срещи за въвеждане на еврото в България и в други населени места.