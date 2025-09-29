Информационни срещи във връзка с въвеждането на еврото у нас ще се състоят днес в Кърджали, Велики Преслав, Вълчедръм и Ракитово

Информационни срещи, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България, ще се състоят днес в Кърджали, Велики Преслав, Вълчедръм и Ракитово.

Срещата в Кърджали е предвидено да започне от 9:30 часа в сградата на общината на бул."България" №41 и да се проведе в две сесии.

Срещите в останалите градове ще се състоят от 11:00 часа. Във Велики Преслав събитието ще бъде в заседателна зала в Общинската администрация, ул. “Б. Спиров“ № 58, във Вълчедръм в заседателна зала №1 в сградата на Общината, ул. "България" №18-20 и в Ракитово - зала на Общината, ул. Иван Клинчаров №57.

Целта на кампанията е гражданите да получат ясна, подробна и достоверна информация за основните етапи и срокове от процеса по въвеждане на еврото.

Експертите ще обясняват на гражданите как да се превалутира правилно, какви са изискванията към търговците по Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ), какви са правата ни като потребители, как да подаваме сигнали при установени нарушения и др. Участниците ще могат да задават своите въпроси.