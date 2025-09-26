Дигиталното евро – платформа за иновации с възможност за плащане при получена доставка, се посочва в проучване на ЕЦБ с бизнеса и академичните среди

Дигиталното евро може да се превърне в ключов фактор за иновации в европейската платежна система и за насърчаване на финансовото приобщаване, сочи публикуваният днес доклад на Европейската централна банка (ЕЦБ) относно резултатите от първия етап на инициативата "Платформа за иновации с дигиталното евро", съобщиха от институцията.



Проектът, стартирал през октомври 2024 г., събира близо 70 участници от пазара – сред които търговци, финтех компании, стартъпи, академични институции, банки и други доставчици на платежни услуги – с цел тестване на реални приложения на дигиталното евро.

Сред по-видимите участници се открояват "Ерсте Груп Банк" ("Erste Group Bank"), "Кайшабанк" (CaixaBank), "Бизум" ("Bizum"), "Постепей" (PostePay), както и водещи европейски доставчици на платежни услуги като "ИкуенсУърдлайн" ("equensWorldline"), "Редсис" ("Redsys") и "Иберпей" (Iberpay). Академичната общност също игра важна роля – Училището по мениджмънт Бокони ), "Политехнико ди Милано" ЕСМТ Берлин" (ESMT Berlin"), които допринесоха с идеи и анализи. Участниците работиха по казуси от реалния свят, включително условни плащания, дигитални разписки и интеграция с обществения транспорт. Заслужава отбелязване участието на консорциума "Диджи-Трейд" (Digi-Trade), включващ "Амазон" (Amazon), "Дойче Банк" (Deutsche Bank), "Страйп" (Stripe), "Суифт" (Swift) и "КаргоЕкс" (CargoX) – знак за интерес от глобални играчи. Въпреки това, някои големи универсални банки и основни картови оператори отсъстват.

Участниците са разделени в два основни потока "визионери", които представят идеи за дългосрочното използване и потенциал на дигиталното евро, и "пионери", които се фокусират върху технически експерименти и реалните казуси при боравенето с иновативната система на дигиталното евро. И двете групи подчертават значението на хармонизирани стандарти, споделена инфраструктура и тясно сътрудничество между пазара и институциите за осигуряване на мащабируемост, надеждност и практическо приложение на дигиталното евро в еврозоната.

Сред най-иновативните идеи, разгледани в доклада, се открояват:

Условни плащания (conditional payments) – транзакции, които се изпълняват автоматично при изпълнение на предварително зададени условия. Например, плащане при доставка на стока или автоматично възстановяване на сума при забава на услуга. Те биха увеличили доверието, автоматизацията и потребителската защита в електронната търговия, транспорта и застраховането.

Електронни разписки (e-receipts) – криптирани разписки, достъпни само за търговеца и купувача, които биха опростили процеси като връщане на стоки, гаранции и отчетност на разходи. Иновативният подход има и значителен екологичен ефект – премахване на нуждата от милиарди хартиени касови бележки годишно.

По-добра достъпност и финансово образование – чрез специализирани дигитални портфейли за деца и ученици, както и достъпни интерфейси с гласово управление и улеснено ориентиране за потребители с различни нужди.

Работната група на пионерите успешно тества условните плащания в симулирана среда с дигитално евро – както при потребителски покупки, така и при по-сложни бизнес трансакции между предприятия (B2B). Според доклада, това може да намали разходите, да улесни ликвидността и да повиши ефективността в бизнес отношенията в целия ЕС.

Инициативата отбелязва и високо ниво на интерес от пазара. В резултат на това ЕЦБ обяви планове за втора фаза на експерименти и сътрудничество с частния сектор, която ще бъде стартирана през първата половина на 2026 г.

"Помолихме участниците да си представят възможностите, които дигиталното евро може да предостави на потребителите и търговците. Техният ентусиазиран отговор показва огромния потенциал на дигиталното евро да трансформира европейския пейзаж на плащанията", заяви членът на Изпълнителния съвет на ЕЦБ Пиеро Чиполоне по време на представянето на доклада в университета "Бокони" в Милано.

Според него, чрез създаване на хармонизирана инфраструктура и стимулиране на иновации, дигиталното евро може не само да подобри ежедневното разплащане, но и да отвори нови възможности за разработване на продукти и услуги от страна на бизнеса.

В интервю тази седмица Чиполоне заяви, че ЕЦБ ще може да реши дали да пусне дигиталното евро едва след одобрение от европейските законодатели. Очаква се Европейският парламент да формулира позицията си до пролетта на 2026 г., след което ще започне т.нар. триалог между Парламента, Съвета и Комисията. Ако регламентът бъде приет до края на 2026 г., реалният старт на дигиталното евро се може да се очаква в средата на 2029 г., каза още той.

Докладът подчертава, че проучените концепции са все още в експериментален етап, но поставят основата за бъдещото развитие на проекта. Евросистемата ще продължи активния диалог с всички заинтересовани страни, за да гарантира, че дизайнът на дигиталното евро ще отговаря на нуждите на реалната икономика и потребителите в еврозоната.