Икономическият растеж на САЩ е преразгледан към повишение през второто тримесечие

Снимка: AP/Yuki Iwamura
Вашингтон,  
25.09.2025 16:22
 (БТА)

Икономиката на САЩ е нараснала по-бързо от отчетеното първоначално през второто тримесечие, подсилвана от вноса и засилването на потребителските разходи, макар че изглежда в последствие темпът е отслабнал, информира Ройтерс. 

Брутният вътрешен продукт (БВП) се е увеличил с 3,8 на сто спрямо първоначално обявените в края на юли 3 на сто, макар по-късно растежът да бе коригиран до 3,3 на сто.   

Пазарите не очакваха нова ревизия, според оценка, публикувана от "Трейдинг икономикс" (Trading Economics). Икономисти, анкетирани от Ройтерс, очакваха, че темпът на растеж ще остане без промяна на ниво 3,3 на сто. Икономиката е била подкрепена и от увеличаването на бизнес инвестициите в продукти на интелектуалната собственост, най-вече технологии с изкуствен интелект.

/ЕС/

