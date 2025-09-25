Подробно търсене

Девет водещи банки разработват нова европейска стейбълкойн валута

Франкфурт на Майн,  
25.09.2025 16:25
Девет водещи европейски банки обявиха днес, цитирани от ДПА, че разработват съвместно  базиран на еврото стейбълкойн. Стейбълкойните са цифрови валути, чиято стойност е обвързана със стабилни активи, за да се избегнат колебанията в цените за разлика от биткойна или етериума например, чиято стойност може да се повиши или понижи рязко.

Подобно на биткойна планираната цифрова валута е базирана на блокчейн технология, т.е. разчита на общодостъпна цифрова касова книга.

Банките, участващи в проекта, са германската "ДекаБанк" (DekaBank), италианските "УниКредит" (UniCredit) и "Банка Села" (Banca Sella), нидерландската Ай Ен Джи (ING),  испанската "КайшаБанк" (CaixaBank), белгийската Кей Би Си (KBC), шведската СЕБ (SEB), датската "Данске Банк" (Danske Bank) и австрийската "Райфайзен Банк" (Raiffeisen Bank). Други банки могат да се присъединят към инициативата по-късно.

Планирано е стейбълкойнът да бъде въведен през втората половина на 2026 г. Той ще бъде в съответствие с изискванията на ЕС за пазари на криптоактиви (MiCAR) и ще позволява бързи и евтини плащания денонощно, заяви говорител на "Дека".

Стейбълкойнът предлага потенциал за ефективни трансгранични трансакции, програмируеми плащания и подобрения в управлението на веригата за доставки и обработката на цифрови активи, от ценни книжа до криптовалути.

За да изпълни плановете си, консорциумът от девет банки основа нова компания в Нидерландия, която ще бъде лицензирана и контролирана от Нидерландската централна банка като институция за електронни пари.

Международният пазар на стейбълкойни в момента се ръководи от три американски доставчика: "Тетър" (Tether - USDT), "Съркъл" (Circle - USDC) и "Рипъл" (Ripple - XRP).

Президентът на САЩ Доналд Тръмп облекчи неотдавна  регулаторните условия за тези проекти, но се обяви против цифрова валута, базирана на долара. В Европа обаче Европейската централна банка(ЕЦБ) планира цифрово евро.

Говорителят на "Дека" подчерта, че деветте банки искат да създадат европейска алтернатива на доминираните от САЩ пазари на стейбълкойни, като по този начин засилят стратегическата автономност на Европа в платежните трансакции. В същото време те могат да предложат на своите клиенти допълнителни услуги като портфейли за стейбълкойни и решения за съхранение на цифрови активи.

 

