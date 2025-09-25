Подробно търсене

Морският транспорт e заемал най-голям дял при превоза на товари на ЕС през 2024 г.
Графика: Евростат
Брюксел,  
25.09.2025 13:14
 (БТА)

Европейският съюз е внесъл 1,1 милиарда тона стоки от трети страни по море през миналата година, като стойността им е възлизала на 1,251 трилиона евро. Износът, осъщесвен чрез морски транспорт, е възлизал на общо 0,5 милиарда тона на стойност 1,126 трилиона евро. Това показват най-новите данни на европейската статистическа агенция Евростат, публикувани днес на страницата й.

Морският транспорт е бил основният вид транспорт за международната търговия на ЕС със стоки през 2024 г. Той е доминирал във физическия обем на търговията, като е представлявал 75,6 на сто от целия внос и 73,7 на сто от целия износ. Отнесено към стойността на стоките, той е представлявал по-малък дял - с 51,3 на сто от вноса и 43,6 на сто от износа.

Железопътния транспорт е представлявал 3,1 на сто от вноса и 2,9 на сто от износа като обем, а като стойност – 1,5 на сто от вноса и 1,3 на сто от експорта.

За разлика от тях, въздушният транспорт е имал малка роля по отношение на обема, но по-важна роля по отношение на стойността на транспортираните стоки. Едва 0,2 на сто от вноса и 2,8 на сто от износа са били превозени по въздух, но тези пратки са съставлявали 18,3 на сто от общата стойност на вноса и 27,1 на сто от общата стойност на износа.

Пътният транспорт също е регистрирал по-висок дял стойностно изражение  - 20,4 на сто от вноса и 24 на сто от износа, отколкото като обем - 5,8 на сто от вноса и 16,5 на сто от експорта.

