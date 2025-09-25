Подробно търсене

Индексите на европейските пазари се понижиха в ранната търговия, акциите на компаниите от здравния сектор и промишлеността поевтиняват

Марин Милков
Индексите на европейските пазари се понижиха в ранната търговия, акциите на компаниите от здравния сектор и промишлеността поевтиняват
Индексите на европейските пазари се понижиха в ранната търговия, акциите на компаниите от здравния сектор и промишлеността поевтиняват
Снимка: AP/Martin Meissner
Франкфурт на Майн/Париж/Лондон,  
25.09.2025 11:45
 (БТА)
Етикети

Индексите на европейските фондови пазари регистрираха спад в днешната ранна търговия, предаде Ройтерс. Акциите на компаниите от здравния сектор и промишлеността намалиха стойността си.

Във Франкфурт DAX се понижи с 58,59 пункта или 0,25 на сто до 23 608,22 пункта към 11:26 часа бълг. време.

Парижкият CAC 40 спадна с 19,3 пункта или 0,25 на сто до 7808,15 пункта.

Лондонският FTSE 100 загуби 6,24 пункта или 0,07 на сто достигайки 9244,19 пункта.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 се понижи с 0,2 на сто до 552,82 пункта.

Книжата на здравните компании поевтиняха средно с 1,1 на сто. Акциите на "Сименс Хелтиниърс" (Siemens Healthineers), дъщерно дружество за медицински технологии на машиностроителния гигант "Сименс" (Siemens), загубиха 6 на сто от стойността си, след като Министерството на търговията на САЩ заяви, че е започнало нови разследвания, свързани с притеснения за национална сигурност, относно вноса на лични предпазни средства, медицински изделия, роботика и промишлени машини.

Стойността на акциите на шведската верига за модни стоки "Ейч енд Ем" (H&M) обаче се повишиха с 9,4 на сто, след като компанията отчете значително по-голямо от очакваното покачване на печалбата си за третото тримесечие.

/ИЦ/

Свързани новини

25.09.2025 11:30

Водещият японски индекс Nikkei 225 отново отбеляза рекордна стойност, а на Уолстрийт търговията приключи с понижение за втори пореден ден

Основният борсов индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 достигна нова рекордна стойност за трети пореден ден, подкрепен от силно търсене на акции на компаниите износителки заради отслабването на йената, предаде Киодо. Водещият индекс Nikkei
25.09.2025 10:01

Еврото леко поевтинява спрямо долара тази сутрин в междубанковата търговия във Франкфурт

Курсът на еврото леко се понижи спрямо щатския долара в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт. Единната европейска валута се котира за 1,1747 долара към 9:58 часа българско време, което спад с 0,1 на сто спрямо курса на затваряне
24.09.2025 19:42

Европейските борси затвориха разнопосочно въпреки поскъпването на акциите на компаниите от отбранителния сектор

Европейските фондови пазари закриха разнопосочно днешните търговски сесии, въпреки че акциите на компаниите от отбранителния сектор получиха тласък от последните коментари на президента на САЩ Доналд Тръмп, който промени рязко позицията си,

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:08 на 25.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация