Индексите на европейските пазари се понижиха в ранната търговия, акциите на компаниите от здравния сектор и промишлеността поевтиняват

Индексите на европейските фондови пазари регистрираха спад в днешната ранна търговия, предаде Ройтерс. Акциите на компаниите от здравния сектор и промишлеността намалиха стойността си.

Във Франкфурт DAX се понижи с 58,59 пункта или 0,25 на сто до 23 608,22 пункта към 11:26 часа бълг. време.

Парижкият CAC 40 спадна с 19,3 пункта или 0,25 на сто до 7808,15 пункта.

Лондонският FTSE 100 загуби 6,24 пункта или 0,07 на сто достигайки 9244,19 пункта.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 се понижи с 0,2 на сто до 552,82 пункта.

Книжата на здравните компании поевтиняха средно с 1,1 на сто. Акциите на "Сименс Хелтиниърс" (Siemens Healthineers), дъщерно дружество за медицински технологии на машиностроителния гигант "Сименс" (Siemens), загубиха 6 на сто от стойността си, след като Министерството на търговията на САЩ заяви, че е започнало нови разследвания, свързани с притеснения за национална сигурност, относно вноса на лични предпазни средства, медицински изделия, роботика и промишлени машини.

Стойността на акциите на шведската верига за модни стоки "Ейч енд Ем" (H&M) обаче се повишиха с 9,4 на сто, след като компанията отчете значително по-голямо от очакваното покачване на печалбата си за третото тримесечие.