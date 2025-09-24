Лимитирана серия купаж от Совиньон Блан, Шардоне и Мискет ще бъде сред новите продукти, които винарна "Беренис" ще предложи на пазара

Лимитирана серия купаж от Совиньон Блан, Шардоне и Мискет ще бъде сред новите продукти, които семейната винарна "Беренис" ще предложи на пазара тази година. Това каза за БТА Веселина Неделчева, един от собствениците на винарната.

"Подготвяме и нещо много бутиково и специално – лимитирана серия, за която винената публика ще научи на по-късен етап, тъй като засега искаме да я запазим в тайна. Ще подскажем обаче, че за това наше „бижу“ ще използваме определени редове от малкия ни масив с Мавруд. Няма да се отдалечим от нашата стилистика и разпознаваем почерк, които определят вината ни като изчистени, плодови и с минимална технологична намеса", казаха собствениците.

"За фамилията и избата "Беренис" 2025 година е особено специална, защото с нея отбелязваме „първите пет“. Това вдъхнови идеята да създадем виното I primi cinque - 100% Мавруд, реколта 2024, с отлежаване в стари френски барици в серия до 400 бутилки, което да разкаже нашата история и да покаже съвсем нов прочит, като същевременно изрази тероара на микрорайона в с. Първенец", коментираха собствениците.

Семейството ще инвестира също така в съдове за съхранение и ферментатори. Във финален етап на изграждане точно до производствената част на винарната се намира магазин, който би трябвало да бъде завършен до максимум два месеца. Върху него ще бъдат изградени и няколко помещения, които семейството планира да предоставя на гости за нощувки. Винарна "Беренис" има планиран и по-мащабен проект, по който в бъдеще ще обособи подземна изба и дегустационен кът.

Имат около 15 декара собствени насаждения с Мерло, а под наем използват лозе, от което добиват Мавруд. "За нас 2025 г. е изключително ползотворна – успяхме да приберем добро и здраво грозде от двата ни масива в землището на с. Първенец. Силно вярваме, че ще създадем красиви, плодови и елегантни вина от тази реколта, каквато е и мисията на нашата изба още от самото ѝ създаване", посочват собствениците.

Тази година са били събрани около 10 тона грозде мерло, пет от които винарите са продали, а от мавруда очакват да съберат четири тона и планират да произведат около 2,5 тона вино мерло и около два тона вино мавруд, обясни собственикът Иван Неделчев.

"Като сравнително млада изба участваме в различни конкурси и събития, свързани с популяризирането на винената култура и запознаването на публиката с местните български сортове. Получихме „Златен медал“ от Винария 2023 за Berenice Merlot 2022 и „Сребърен Дионис“ от Дефиле на младото вино за Berenice Merlot 2024", каза Веселина Неделчева.

От винарната допълниха, че им предстоят участия в международни фестивали в Европа, а в края на тази година ще се включат и в най-престижния форум за българско вино – DiVino.Taste 2025 в столицата. Винарната ще се включи и в събитията по повод Международния ден на Мавруда, както и в "На чаша вино разстояние от Пловдив" - ден на отворените врати в някои от винарските изби в региона.

"Това лято успяхме да реализираме две събития в нашата изба, посветени на познанието за българското вино, лозята и регионалните особености на Западна Тракия. Първото беше ексклузивен преглед в сърцето на Berenice (Heart of Berenice | Exclusive Preview), а второто – празник за нашите първи пет години, гроздобер и специален мастър клас „Картините на Тракия“, в който участваха вина от сдружението "Пловдив – винени маршрути", посочиха собствениците на избата и допълниха, че до края на годината предстои още едно грандиозно събитие, за което ще съобщят на по-късен етап в социалните си мрежи.

Изба "Беренис" предлага три различни по характер дегустационни пакета, които са достъпни на сайта на винарната.

Зад проекта застават Веселина и Иван Неделчеви и техните дъщери. Наследяват дейността от друга компания, притежавана от същата фамилия, където натрупват 25 годишен опит във винарския бизнес. През 2021 г. към тях се присъединява опитният технолог Здравко Трендафилов. Това е и годината, в която се прави първото вино от лозята на "Беренис". Семейство Неделчеви посрещат лично и предлагат дегустации във винения им салон в центъра на Пловдив, който съчетава уют и елегантна атмосфера - място за приятелски срещи на чаша вино, винени събития или частни и фирмени партита.

БТА ще представи в поредицата "Следвай пътя на новото БГ ВИНО" десетки винарски изби в България преди деветото издание на Глобалната конференция за винен туризъм, чийто домакин ще бъде Пловдив. Организатор на форума е Министерството на туризма в партньорство със Световната организация по туризъм към ООН (UN Tourism).