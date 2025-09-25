Информационни срещи относно въвеждането на еврото у нас ще се проведат в Костинброд, Борован, Борово, Стамболийски и Луковит

Информационни срещи, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България, ще се състоят днес в Костинброд, Борован, Борово, Стамболийски и Луковит.

Кампанията цели гражданите да бъдат информирани за основните етапи и срокове от процеса по въвеждане на еврото по ясен, подробен и достоверен начин.

Събитията, които се провеждат из територията на цялата страна от началото на месец септември, се организират от Министерството на финансите, Българската народна банка, Министерството на икономиката и индустрията, Комисията за защита на потребителите, Националната агенция за приходите, Комисията за финансов надзор, Националния осигурителен институт и други.

Информационната среща в град Костинброд е насрочена за 11:00 часа в Народно читалище "Иван Вазов“, намиращо се на адрес пл. "Иван Вазов“. Организатор на срещата е Комисия за защита на потребителите (КЗП), като съответно присъстващите ще могат да зададат въпросите си към експерти от институцията.

Информационната среща в Борован, организирана от КЗП, ще се проведе в заседателната зала на Общината, намираща се на улица "Освобождение“ №1, като събитието ще започне в 11:00 часа.

Информационната среща в град Борово е насрочена за 11:00 часа, като събитието ще се проведе в Народно читалище "Искра 1898“. Срещата е организирана от КЗП.

Информационната среща в град Стамболийски ще се проведе в Народно читалище, гр. Стамболийски, намиращо се на улица "Заводска“ 15. Събитието, организирано от КЗП, ще започне в 11:00 часа.

Информационната среща в град Луковит е с начален час 11:00 часа, като събитието ще се проведе в Общината, намираща се на ул. "Възраждане“ № 73. Организатор на срещата е КЗП.

По време на информационните срещи експертите на КЗП ще разяснят на гражданите всичко свързано с въвеждането на еврото, включително правилата за превалутиране, изискванията към търговците, правата на потребителите и начините за подаване на сигнали при установени нарушения. Присъстващите ще имат възможността да зададат своите въпроси към представителите на КЗП.

Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България стартира в началото на септември. Изискванията към търговците по Закона за въвеждане на еврото в България влязоха в сила от 8 август тази година, като ще важат за срок от 12 месеца. На 8 октомври изтича отсрочката, която бе дадена на бизнеса да въведе дейността в ред спрямо изискванията, като след тази дата контролните органи ще започнат да налагат глоби, а не само предписания, припомня БТА.