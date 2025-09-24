Подробно търсене

По-евтин вариант на услугите с изкуствен интелект на "Гугъл" вече е достъпен в 41 страни по цял свят

Илиян Цвейн
Снимка: AP/Richard Drew, архив
Маунтин вю, Калифорния,  
24.09.2025 15:51
 (БТА)

"Гугъл" (Google), подразделение на американската корпорация "Алфабет" (Alphabet Inc.) обяви, че представя по-достъпен вариант на пакета си с услуги, базирани на изкуствен интелект "Гугъл ЕйАй Плюс" (Google AI Plus), който ще могат за закупят потребителите от 41 страни по целия свят. Това съобщи днес американският технологичен разработчик в официалния си интернет блог.

След успешен пробен период на услугите в Индонезия, компанията разширява своя по-евтин абонамент за "Гугъл ЕйАй Плюс", като предоставя на потребителите достъп до най-добрите функции на своя модел за генеративен изкуствен интелект "Джемини" (Gemini).

Планът осигурява на потребителите по-широк достъп до модела за генериране и редактиране на изображения (известен като Nano Banana) в приложението "Джемини", модела за генериране на видеосъдържание (Veo 3 Fast) директно в "Джемини",  инструментите за генериране на изображения "Уиск" (Whisk) и на филми "Флоу" (Flow), както и до 200 гигабайта облачно пространство.

Новият абонамент на "Гугъл" могат да си закупят потребители от 40 страни по целия свят, но в Европа, за сега, е достъпен само в Украйна и Молдова.

По-рано този месец планът "Гугъл ЕйАй Плюс" беше пуснат на пазара в Индонезия на цена от 4,50 долара на месец, допълва икономическото издание "Яху файненс".

Планът струва около 5 долара на месец в повечето страни, но "Гугъл" обяви, че ще го предлага с 50-процентова отстъпка при абониране за шест месеца в някои държави, като Непал и Мексико.

/СЛС/

