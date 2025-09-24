Годишният доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2024 г. беше приет от ресорната комисия в НС

На съвместно заседание Комисията по икономическа политика и иновации и Постоянно действащата подкомисия за наблюдение на дейността в областта на защитата на потребителите и ограничаването на монополите приеха с девет гласа "за" и един "въздържал се" Годишен доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) за 2024 г., № 51-520-00-40, внесен от Комисията за защита на конкуренцията на 1 септември 2025 г.

По думите на председателя на КЗК Росен Карадимов докладът е малко закъснял, защото не е бил приет от предишния състав на Комисията, а от настоящия.

По думите му важно за тях е било да преосмислят последния раздел на доклада - приоритетите на КЗК за 2025 г. Това, което беше съществено за нас, бе да очертаем приоритетите на Комисията на база направения анализ, отбеляза Карадимов. Той допълни, че анализът показва, че действително КЗК не е използвала на 100 процента съществуващите си правомощия, като една част от причината за това е липсата на законова възможност те да бъдат използвани по този начин. От тази гледна точка, в приоритетите на Комисията за 2025 г. се очертават няколко неща, посочи председателят на КЗК.

Той припомни, че КЗК работи в няколко направления - нелоялната конкуренция заедно с нелоялните практики, забранените споразумения, секторните анализи, застъпничеството за конкуренцията, Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Закона за концесиите. Карадимов определи ЗОП като "един конвейер, с който е натоварена единствено Комисията за защита на конкуренцията". По думите му европейските регулатори не следят за нелоялна конкуренция, а само за "антитръст и господстващо положение".

Председателят на КЗК посочи, че бюджетът ина ведомството е 7,5 млн. лева, а съставът, който работи в Комисията в момента, е на отчайващо ниски заплати и съответно е демотивиран.

Карадимов заяви, че според анализа, който са направили, са преценили, че трябва да концентрират работата на КЗК върху тези сфери, които са ключово важни и обществено значими – злоупотреба с господстващо положение, картели, вериги на доставки. Освен това трябва да бъде силно развит сравнително евтин инструмент, който да е много ефикасен за застъпничество на конкуренцията. Това е много мощен инструмент за регулиране на нормативната регулация на средата, който не изисква огромен финансов ресурс, коментира председателят на КЗК.