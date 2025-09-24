Подробно търсене

Годишният доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2024 г. беше приет от ресорната комисия в НС

Ивона Величкова
Годишният доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2024 г. беше приет от ресорната комисия в НС
Годишният доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2024 г. беше приет от ресорната комисия в НС
Парламентарната комисия по икономическа политика и иновации провежда съвместно заседание с Постоянно действащата подкомисия за наблюдение на дейността в областта на защитата на потребителите и ограничаването на монополите. Снимка: Анелия Цветкова/БТА
София,  
24.09.2025 15:44
 (БТА)

На съвместно заседание Комисията по икономическа политика и иновации и Постоянно действащата подкомисия за наблюдение на дейността в областта на защитата на потребителите и ограничаването на монополите приеха с девет гласа "за" и един "въздържал се" Годишен доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) за 2024 г., № 51-520-00-40, внесен от Комисията за защита на конкуренцията на 1 септември 2025 г.

По думите на председателя на КЗК Росен Карадимов докладът е малко закъснял, защото не е бил приет от предишния състав на Комисията, а от настоящия.

По думите му важно за тях е било да преосмислят последния раздел на доклада - приоритетите на КЗК за 2025 г. Това, което беше съществено за нас, бе да очертаем приоритетите на Комисията на база направения анализ, отбеляза Карадимов. Той допълни, че анализът показва, че действително КЗК не е използвала на 100 процента съществуващите си правомощия, като една част от причината за това е липсата на законова възможност те да бъдат използвани по този начин. От тази гледна точка, в приоритетите на Комисията за 2025 г. се очертават няколко неща, посочи председателят на КЗК. 

Той припомни, че КЗК работи в няколко направления - нелоялната конкуренция заедно с нелоялните практики, забранените споразумения, секторните анализи, застъпничеството за конкуренцията, Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Закона за концесиите. Карадимов определи ЗОП като "един конвейер, с който е натоварена единствено Комисията за защита на конкуренцията". По думите му европейските регулатори не следят за нелоялна конкуренция, а само за "антитръст и господстващо положение".

Председателят на КЗК посочи, че бюджетът ина ведомството е 7,5 млн. лева, а съставът, който работи в Комисията в момента, е на отчайващо ниски заплати и съответно е демотивиран.

Карадимов заяви, че според анализа, който са направили, са преценили, че трябва да концентрират работата на КЗК върху тези сфери, които са ключово важни и обществено значими – злоупотреба с господстващо положение, картели, вериги на доставки. Освен това трябва да бъде силно развит сравнително евтин инструмент, който да е много ефикасен за застъпничество на конкуренцията. Това е много мощен инструмент за регулиране на нормативната регулация на средата, който не изисква огромен финансов ресурс, коментира председателят на КЗК.

 

/ЕС/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

24.09.2025 15:35

Промени в Закона за защита на конкуренцията, свързани с конкретизиране на правомощия на КЗК, прие на първо четене икономическата комисия

Законопроект за промени в Закона за защита на конкуренцията, свързан с конкретизиране на някои от правомощията на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), приеха на първо четене парламентарната Комисия по икономическа политика и иновации и
24.09.2025 14:33

Промените в Закона за защита на конкуренцията основно са свързани с изпълнението на препоръки, отправени от ОИСР, каза депутатът Александър Иванов

Комисията по икономическа политика и иновации разгледа на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, № 51-554-01-156, внесен от Александър Иванов (ГЕРБ-СДС) и група народни представители на 12 септември
24.09.2025 13:41

От Сдружението за модерна търговия отправиха забележки по текстове от законопроекта за промени в Закона за защита на конкуренцията

От Сдружението за модерна търговия (СМТ) апелираха за подход на пропорционалност по отношение на санкциите в законопроекта за промени в Закона за защита на конкуренцията, внесен от депутата Александър Иванов (ГЕРБ-СДС) и група народни представители.
24.09.2025 13:06

КЗК подкрепя изцяло внесения законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) подкрепя изцяло внесения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията. Това посочи председателят на КЗК Росен Карадимов по време на днешното заседание на Комисията по

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:09 на 24.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация