Очакваните ползи и икономически ефект от разширяването на Летище "Васил Левски" обсъдиха експерти на форум

ОБОБЩЕНИЕ

Делян Петришки
Втори годишен форум за транспорт, логистика и спедиция, организиран от сп. "Мениджър", с генерален партньор СОФ Кънект, операторът на летище "Васил Левски" - София се провежда в Интер Експо Център. На снимката (от ляво надясно): главният редактор на новинарския сайт Мениджър Нюз Иван Нончев, изпълнителният директор на СОФ Кънект АД Хесус Кабайеро, партньорът и ръководител на дигиталния отдел, Kearney Пабло Ескутия, ръководителят за България в Европейска банка за възстановяване и развитие Мануела Несъл, представителят на Международната финансова корпорация в България, част от Групата на Световната банка Владимир Михайловски.Снимка: Благой Кирилов/БТА
София,  
24.09.2025 15:50
 (БТА)

Предстоящото разширяване на Летище "Васил Левски" с Терминал 3 е от стратегическо значение за България. Инвестицията ще подобри конкурентоспособността на България в региона, ще допринесе за по-голяма свързаност със света и ще има положително въздействие върху националната икономика и пазар на труда. А самият процес по отдаване на концесия на софийското летище представя България като добро място за публично-частно партньорство. Това са някои от водещите изводи от провелата се днес професионална дискусия за очакваните ползи и ефекти от разширяването на Летище "Васил Левски". 

Разговорът беше част от програмата на Втория годишен форум за транспорт, логистика и спедиция на сп. "Мениджър", провеждащ се в столичния Интер Експо Център днес и в него участваха Хесус Кабайеро, главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет (УС) на "СОФ Кънект" - оператор на летище "Васил Левски"; Владимир Михайловски, представител на Международната финансова корпорация в България, част от Групата на Световната банка; Мануела Насъл, ръководител за България на ЕБВР; Майкъл Стантън-Гедис, директор по икономическите въпроси и конкуренцията в Международния съвет на летищата и Пабло Ескутия, партньор и ръководител на дигиталния отдел в консултантската компания "Кърни" (Kearney).   

Според Хесус Кабайеро разширяването на Летище "Васил Левски" в София с трети терминал ще даде стратегическо предимство на България. С него аеропорта в столицата ще разполага с най-големия наземен капацитет в тази част на Европа и ще се позиционира в регионален хъб.

За Пабло Ескутия процесът на изграждане на Терминал 3 е повратен момент в развитието на Летище "Васил Левски", на София и на България, защото интегрирането на бъдещото съоръжение със съществуващия Терминал 2 ще подобри регионалната конкурентоспособност на страната, ще увеличи свързаността ѝ със света и ще е катализатор за икономически растеж и разкриването на нови работни места. 

Владимир Михайловски изтъкна значението на процеса по отдаване на концесия на софийското летище, говорейки като човек, който е добре запознат с целия процес по сделката. Тази концесия според него поставя летището и София на картата на големите транспортни и инфраструктурни взаимоотношения. Като добре структурирана, прозрачна и печеливша за всичките страни сделка, концесията на летището позиционира и България като добро място за публично-частни партньорства (ПЧП), смята Михайловски. 

Публично-частните партньорства бяха акцент и в изказването на Мануела Несъл. В контекста на бюджетните ограничения на правителствата за инвестиции в инфраструктура, тя изтъкна, че от ЕБВР насърчават подобна форма на сътрудничество, заедно с регионалната свързаност и устойчивостта на проектите, които международната финансова институция финансира. Мануела Несъл изрази задоволство от работата по разширяване на Летище "Васил Левски" и плановете на оператора за постигане на въглеродна неутралност към 2036 година.

Инвестицията в Терминал 3 на Летище "Васил Левски" от "СОФ Кънект" в размер на 500 млн. лева се очаква да увеличи наземния летищен капацитет до 20 млн. пътника. Прогнозата за трафика към 2031 година, когато съоръжението трябва да е в експлоатация, е летището да посрещне 11,2 млн. пътника, което е с близо 3 млн. души повече спрямо очакванията за 2025 година. 

/ЕС/

