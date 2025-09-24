България става още по-привлекателна туристическа дестинация като част от еврозоната, каза министър Мирослав Боршош

България става още по-привлекателна и сигурна туристическа дестинация като част от еврозоната. Това заяви министърът на туризма Мирослав Боршош на информационно събитие в Смолян, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото у нас. На срещата присъстват заместник-министърът на околната среда и водите Атанас Костадинов, заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Дора Янкова, кметът на Смолян Николай Мелемов.

Сектор "Туризъм" е готов за еврозоната, хотелиери, расторантьори и туроператори отдавна работят с евро, посочи министър Боршош. По думите му с въвеждането на единната валута България става част от държавите, които вървят напред.

Светът е изправен пред много кризи и тези държави, които съумеят да се обединяват, да търсят общи решения, ще бъдат успешните, заяви министърът на туризма. По думите му присъединяването ни към еврозоната няма да ни направи по-добра или лоша икономика, а по-конкурентоспособна. Това не отменя задължението ни да положим огромни усилия да развиваме страната във всяко едно отношение, допълни Мирослав Боршош. Според него голямото изпитание пред държавата е изготвянето на следващия бюджет в евро.

Министър Боршош подчерта голямото значение на българския туризъм за не толкова развити икономически райони. Туризмът може да е отговор и на демографската криза, защото създава работни места в регионите, заяви той.

Заместник-министър Атанас Костадинов представи акценти от новия европейски регламент за възстановяване на природата, който дава шанс всяка държава "да монетаризира" природните си дадености.

Еврото ни дава възможност да станем малко по-богати като хора, заети в икономиката, в стопанството, посочи заместник-министър Дора Янкова. Тя уточни, че като част от регионалната политика се поставя като приоритет отварянето и свързаността на трансграничния район с Гърция. Като цел в перспектива, според Дора Янкова, се разглежда възможността за отваряне на пътища в крайграничните общини. Като примери заместник-министърът даде вариантите за пътища в община Смолян през Арда - Паранести, в Девин през с. Кестен, в Борино през Кожаре, както и в Доспат. Отварянето на тези пътища ще осигури свързаност, а пазарите в трансграничния район ще направят баланс на цените, смята заместник-министър Дора Янкова, която е и бивш кмет на Смолян.