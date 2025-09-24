"Револют" ще инвестира 11,5 млрд. евро през следващите пет години, съобщиха от компанията

Финтех компанията "Револют" (Revolut) планира инвестиции на стойност 11,5 млрд. евро в рамките на следващите пет години, което ще допринесе за създаването на 10 000 работни места в световен мащаб, съобщиха от компанията.

Предвижда се 3,4 млрд. евро да бъдат вложени във Великобритания, 1 млрд. евро – в центъра на компанията за Западна Европа във Франция, и 425 млн. евро – за разширяване на дейността ѝ в САЩ. Средствата ще подкрепят и растежа на други европейски пазари, както и навлизането на нови пазари в Латинска Америка, Азиатско-тихоокеанския регион и Близкия изток.

Вчера компанията откри новата си глобална централа в лондонския квартал "Канари Уорф" (Canary Wharf), като подчерта, че това затвърждава ролята на Великобритания в стратегията ѝ за развитие.

"Револют" съобщи още, че вече има над 65 милиона клиенти по целия свят, от които 12 милиона във Великобритания, както и конкретен график за постигането на целта да обслужва 100 милиона клиенти до средата на 2027 г. и да навлезе на повече от 30 нови пазара до 2030 г.

"Нашата мисия винаги е била да улесняваме финансовите операции на нашите клиенти, а нашата визия да се превърнем в първата истински глобална банка в света е най-доброто изражение на това. От нашите корени тук, в Обединеното кралство, ние се разрастнахме и днес обслужваме над 65 милиона клиенти по целия свят, а откриването на новия ни глобален централен офис в Лондон е отправната точка за нашето бъдеще. Този централен офис ще бъде от ключово значение за постигането на нашия следващ важен етап - 100 милиона клиенти", каза Ник Сторонски, главен изпълнителен директор и съосновател на "Револют".

"Револют Банк" (Revolut Bank UAB) е лицензирана европейска банка, създадена в Литва, оторизирана и регулирана от Банката на Литва и Европейската централна банка. През 2015 г. "Револют" стартира дейност в Обединеното кралство, предлагайки услуги за превод и обмяна на пари.