Българският "Лакто-чан" спечели първа награда за "Най-добър талисман" на Експо 2025 в Осака

Делян Петришки
Нейно императорско височество принцеса Такамадо се снима с талисмана "Лакто-чан" при посещението на павилиона на България. снимка: ИАНМСП
Осака/София,  
23.09.2025 18:27
 (БТА)

България спечели първа награда в категорията "Най-добър талисман" на Световното изложение Експо 2025 в Осака. Отличието за "Лакто-чан" беше присъдено по време на церемонията World Expolympics Awards, съобщиха от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП) през своя официален сайт. Агенцията координираше подготовката и участието на България с павилион на Експо 2025 в Осака. 

Международно жури от 32 експерти оцени оригиналността, визуалното въздействие и културната стойност на предложените талисмани. В категорията "Най-добър талисман" участваха още тези на Португалия, Чехия, Тайланд и Балтийските държави.

"Победата на България идва на фона на сериозна конкуренция и е ярко признание за креативността и силното послание, което носи името на нашия талисман – "Лакто-чан". Името символизира връзката между България и Япония, съчетавайки наука, култура и приятелство. "Лакто" е вдъхновено от Lactobacillus bulgaricus – уникалната българска бактерия, основа на световноизвестното кисело мляко. Тази бактерия е не само част от българското наследство, но и герой в световната наука, носещ здраве и дълголетие. "Чан" е японски суфикс, използван за изразяване на привързаност и се добавя към имена на деца или симпатични герои, за да ги направи по-умилителни и приятелски," казват от ИАНМСП. 

Статуетката получи Константин Ботев, началник на отдел "Международни изложби и конференции" към Агенцията. 

От ИАНМСП припомнят, че нейно императорско височество принцеса Такамадо посети българския павилион и се снима с талисмана "Лакто-чан" още преди той  да получи световното признание.

/ИЦ/

