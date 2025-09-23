Работим изключително интензивно по подготовката за обмяна на левове в евро, каза членът на Управителния съвет на БНБ Илия Лингорски

Работим изключително интензивно по подготовката за обмяна на левове в евро още от началото на тази година, тъй като това е свързано с много логистични усилия – както с доставката на евробанкнотите, така и с отсичането на евромонетите, каза днес Илия Лингорски, член на Управителния съвет на Българска народна банка (БНБ) пред журналисти във Велико Търново. Той участва в информационна среща, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България.

По думите му към момента е важно обучението на всички в частния сектор, банковия сектор, пощенската мрежа, които ще бъдат ангажирани в процеса, посочи Лингорски. Подготовката в банковата система е много напреднала и е на много високо ниво, затова нямаме съмнения, че логистиката ще бъде обезпечена, допълни той.

Най-лесното и най-доброто за всички е гражданите да се стремят да държат минимални количества в кешова наличност в себе си и да се опрат на това, че най-удобният начин за обмен на валутата ще бъде чрез банковите им сметки. Това ще бъде и възможно най-добрия курс, по който човек може да обмени своята наличност в евро, тъй като той ще бъде направен по фиксинга на БНБ, каза Лингорски. Според него най-практичният начин за обмяна на валутата е чрез автоматичното превалутиране на банковите сметки.

Той заяви, че Български пощи имат много важна роля в най-малките населени места, в които няма банкови клонове. Важна е и комуникацията между търговската мрежа и банките.

Според Лингорски в момента резервните активи на БНБ са за това да обезпечат българския лев. С преминаване към еврото ние вече няма нужда да обезпечаваме с евро, тъй като то става наша валута и тогава резервите на БНБ ще променят своята валутна композиция, обясни той.

Това, което е важно и се пропуска, е, че след 1 януари БНБ вече ще може да поема управляването на резерви и на Европейската централна банка, обясни Илия Лингорски.