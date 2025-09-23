НАП е подготвена да се справи с новите изисквания, свързани с прехода към еврото, каза експерт на среща в Малко Търново

Националната агенция за приходите (НАП) вече е подготвена да се справи с новите изисквания, свързани с прехода към еврото, каза по време на среща с местната власт и граждани в Малко Търново Христо Узунов, представител на агенцията. Днес там се проведе среща от информационната кампания за предстоящото въвеждане на еврото в България на 1 януари 2026 година.

Той посочи, че целта на срещите е даването на полезна информация от представителите на институциите.

"Това не е политическа кампания, политиката е встрани. Решенията са взети. Това е информационна кампания", заяви Узунов. Той добави, че основната цел на кампанията е да осигури отговори на въпросите, които вълнуват гражданите, и да помогне за подготовката на обществото за предстоящите промени.

Според Узунов, НАП е готова да приеме новите предизвикателства, свързани с прехода към еврото, като една от най-дигитализираните администрации в България, и благодарение на модернизираните си софтуерни системи.

Узунов разясни и как ще става подаването на данъчни декларации от гражданите.

"Основният принцип е, че когато е за период до 31 декември тази година, ние подаваме декларацията, искането или заявлението в лева, а плащането ще бъде в евро. Това ще бъде важно за фактурирането както на търговците, така и на юридическите лица", поясни той.

През периода на двойно обращение - от 1 януари до 31 януари 2026 година, ще бъде възможно плащането в двете валути - както в лева, така и в евро. "Ако сте търговец и влезем в 1 януари, може да се приеме смесено плащане. До 31 януари ще можем да плащаме и с евро, и с лева. Търговците ще могат да решат дали ще приемат или не смесени плащания – това е важно", отбеляза Узунов.

Той също така подчерта, че в НАП няма да се извършват кешови плащания, а само безкасови, като всички плащания ще се превалутират в евро.

Представители на КЗП разясниха новите изисквания относно ценовото изписване и плащанията в търговските обекти. Потребителите ще трябва да бъдат внимателни при четене на етикетите и да се уверят, че цените са посочени правилно както в лева, така и в евро.

Според изискванията след 1 януари съществуващи монети и банкноти в лева могат да бъдат обменяни в банки без такси за период от 6 месеца. След изтичането на този срок, финансовите институции ще могат да начисляват комисиони за обмен. Безплатно и безсрочно остава единствено обменянето в БНБ.

Кметът на Малко Търново Илиян Янчев изрази известни притеснения относно готовността на местното население да се адаптира към новата валута, като подчерта, че по-голямата част от хората са още неинформирани и се нуждаят от по-добро обяснение за промените.

Той посочи, че хората, особено по-възрастните, може да изпитат трудности с двойното разплащане в лева и евро, както и с навигирането в новата система. По думите му важно е да се проведат още много информационни срещи, за да се обясни на всички как точно ще протече процесът.

Той предложи също така да се поставят информационни табели с примери как ще изглеждат новите банкноти и как ще функционира разплащането.

"Разбирам, че процесът няма да бъде лесен, особено за по-възрастните и тези, които не са запознати с новите технологии. Но ако имаме достатъчно информация и обяснения, ще можем да преминем успешно през този преход", каза Янчев.